Сколько в Украине "красных" зон карантина: Минздрав обновил список

Показатель госпитализации больных с коронавирусом в норме лишь в шести областях.
Коронавирус в Украине обновил за сутки 24 марта антирекорд диагнозов и жертв болезни. Кроме того, по официальным данным, показатель госпитализации больных с COVID-19 в норме лишь в шести областях - Волынской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской и Херсонской.
Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, больше всего показатель госпитализации превышен в Винницкой области и составляет 131 при норме в 60 на 100 тысяч населения. Самый низкий показатель - в Херсонской области (28,8). Высокие показатели также в Киеве — 110,7; в Житомирской области — 114,7; на Буковине — 104,0.
По состоянию на 25 марта в "красной" зоне по-прежнему находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
"Оранжевыми" остаются 15 областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
Единственным регионом в "желтой" зоне осталась Херсонская область.
"Зеленых" регионов в Украине нет.
Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели - до 9 апреля.
- По состоянию на воскресенье, 21 марта, Киевская область попала в красную зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
- В КГГА объявили об условиях работы транспорта в Киеве.
- Если в течение 5 дней ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшится, Киев сможет выйти из карантина. Если картина ухудшится, ограничения усилят вплоть до остановки работы общественного транспорта.
- В Николаеве с 24 марта ужесточают карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
- Также в Николаеве рассказали о катастрофе из-за переполненных COVID-больниц: пациентов вынуждены размещать в коридорах.
- В Черкасской области с понедельника, 22 марта, ввели дополнительные карантинные ограничения, чтобы предотвратить попадание региона в "красную" зону эпидемической опасности.
- Врачи из Днепра рассказали о катастрофе с COVID-19.