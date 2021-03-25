Сколько в Украине "красных" зон карантина: Минздрав обновил список

Самый низкий показатель госпитализаций в Херсонской области / Фото Reuters

Коронавирус в Украине обновил за сутки 24 марта антирекорд диагнозов и жертв болезни. Кроме того, по официальным данным, показатель госпитализации больных с COVID-19 в норме лишь в шести областях - Волынской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской и Херсонской.

Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, больше всего показатель госпитализации превышен в Винницкой области и составляет 131 при норме в 60 на 100 тысяч населения. Самый низкий показатель - в Херсонской области (28,8). Высокие показатели также в Киеве — 110,7; в Житомирской области — 114,7; на Буковине — 104,0.

По состоянию на 25 марта в "красной" зоне по-прежнему находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

"Оранжевыми" остаются 15 областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Единственным регионом в "желтой" зоне осталась Херсонская область.

"Зеленых" регионов в Украине нет.

moz.gov.ua

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