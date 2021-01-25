Скончались после вакцины от коронавируса: иммунолог назвал причину смертей

Иммунолог объяснил, почему в Норвегии зафиксировали 23 смерти после вакцинации от коронавируса.
Кандидат биологических наук Борис Донской рассказал, почему после вакцины от коронавируса Pfizer скончались 23 человека в Норвегии.
По его словам, это связано исключительно с пожилым возрастом привитых.
"Норвежцы приняли решение вакцинировать прежде всего людей возрастом 85+. Если мы берем людей такой возрастной категории и делаем им прививки, то нас не должно удивлять, что в ближайший месяц какое-то количество этих людей умрет, если количество соответствует естественным показателям и без прививки", - сказал Донской, в интервью Украинский Новостям.
Он объяснил, что как правило производители вакцин не любят работать с группами такого возраста, потому что точно будут смерти после прививок и их точно будут ассоциировать с прививкой, поэтому компаниям выгодней делать прививки здоровым молодым людям, где за год будет нулевая смертность в больших группах.
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"Больше всего смертей от коронавируса будет у пожилых людей, так и прививки они должны получить в первую очередь. А то, что эти люди после прививки не становятся бессмертными, то это всем должно быть очевидно", - добавил он.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- В США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Сообщается, что смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
- В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
- В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.