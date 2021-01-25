Скончались после вакцины от коронавируса: иммунолог назвал причину смертей

Почему люди умирают после вакцины от коронавируса / Reuters

Кандидат биологических наук Борис Донской рассказал, почему после вакцины от коронавируса Pfizer скончались 23 человека в Норвегии.

По его словам, это связано исключительно с пожилым возрастом привитых.

"Норвежцы приняли решение вакцинировать прежде всего людей возрастом 85+. Если мы берем людей такой возрастной категории и делаем им прививки, то нас не должно удивлять, что в ближайший месяц какое-то количество этих людей умрет, если количество соответствует естественным показателям и без прививки", - сказал Донской, в интервью Украинский Новостям.

Он объяснил, что как правило производители вакцин не любят работать с группами такого возраста, потому что точно будут смерти после прививок и их точно будут ассоциировать с прививкой, поэтому компаниям выгодней делать прививки здоровым молодым людям, где за год будет нулевая смертность в больших группах.

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"Больше всего смертей от коронавируса будет у пожилых людей, так и прививки они должны получить в первую очередь. А то, что эти люди после прививки не становятся бессмертными, то это всем должно быть очевидно", - добавил он.

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