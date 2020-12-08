Скончались шесть участников испытаний вакцины от коронавируса Pfizer​

В США умерлы шесть участников испытаний вакцины / Reuters

Во время испытании вакцины от коронавируса Pfizer скончались шесть участников испытаний в США.

Как сообщают в докладе Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо.

Сообщается, что у всех погибших участников испытаний были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. При этом половина из них была старше 55 лет.

У одного из вакцинируемых был атеросклероз и ожирение. Он скончался через три дня после введения первой дозы вакцины. У другого добровольца через 60 дней после введения второй части вакцины произошла остановка сердца. Через три дня он умер.

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Два пациента из группы плацебо умерли от инфаркта и инсульта, причина еще двух смертей выясняется.

Отметим, 8 декабря в Великобритании началась массовая вакцинация от коронавируса. Людей будут прививать препаратом, совместно разработанным немецкой компанией BioNTech и американской компанией Pfizer.

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