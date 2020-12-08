Скончались шесть участников испытаний вакцины от коронавируса Pfizer​

У всех погибших участников испытаний были проблемы со здоровьем и хронические заболевания.
Во время испытании вакцины от коронавируса Pfizer скончались шесть участников испытаний в США.
Как сообщают в докладе Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо.
Сообщается, что у всех погибших участников испытаний были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. При этом половина из них была старше 55 лет.
У одного из вакцинируемых был атеросклероз и ожирение. Он скончался через три дня после введения первой дозы вакцины. У другого добровольца через 60 дней после введения второй части вакцины произошла остановка сердца. Через три дня он умер.
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Два пациента из группы плацебо умерли от инфаркта и инсульта, причина еще двух смертей выясняется.
Отметим, 8 декабря в Великобритании началась массовая вакцинация от коронавируса. Людей будут прививать препаратом, совместно разработанным немецкой компанией BioNTech и американской компанией Pfizer.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.
- Врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19. Вакцина от коронавируса требует соблюдения особых условий во время транспортировки и хранения, сообщил инфекционист.
- Руководитель Минздрава заявил, что, по предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.