Слишком опасный​: медики обнаружили​ новый вид коронавируса​

В Британии найден новый вид коронавируса / Reuters

В Британии заявили о новом виде коронавируса SARS-CoV-2​, который вызывает болезнь COVID-19.​

Как заявил 14 декабря министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество граждан, заразившихся новым мутировавшим видом коронавируса, пишет BBC.

Глава Минздрава допускает, что новый штамм вируса является агрессивнее прежнего – только за последние несколько дней подтвердилось уже около тысячи случаев, но их количество продолжает расти.

При этом ученые утверждают, что мутация не приведет к более тяжелому течению болезни и не будет реагировать на вакцину от COVID-19.

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Британские медики уже сообщили Всемирной организации здравоохранения о новой мутации. По словам Хэнкока, подобные варианты COVID-19 выявляли и в других европейских странах.

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