Слишком опасный​: медики обнаружили​ новый вид коронавируса​

В Британии допускают, что новый штамм вируса является агрессивнее прежнего.
В Британии заявили о новом виде коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
Как заявил 14 декабря министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество граждан, заразившихся новым мутировавшим видом коронавируса, пишет BBC.
Глава Минздрава допускает, что новый штамм вируса является агрессивнее прежнего – только за последние несколько дней подтвердилось уже около тысячи случаев, но их количество продолжает расти.
При этом ученые утверждают, что мутация не приведет к более тяжелому течению болезни и не будет реагировать на вакцину от COVID-19.
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Британские медики уже сообщили Всемирной организации здравоохранения о новой мутации. По словам Хэнкока, подобные варианты COVID-19 выявляли и в других европейских странах.
Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред:
- Врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные мифы о лечении коронавируса. По его словам, лекарства от коронавируса не существует, а многие препараты назначают для успокоения пациентов с COVID-19.
- Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат Ремдесивир для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести заболевания. Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов".
- 8 декабря в Великобритании стартовала программа массовой вакцинации от коронавируса. Таким образом Британия стала первой в мире страной, которая начала применять вакцину Pfizer/BioNTech.