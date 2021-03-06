Словакия отказалась возвращать России вакцину несмотря на скандал

Покупка российской вакцины, которую ЕС пока не зарегистрировал, вызвала разногласия в правительстве Словакии. Но премьер исключил возврат препарата.
Словакия не будет возвращать в Россию партию вакцины от коронавируса Спутник V, заявил премьер-министр Игорь Матович. Он уточнил, что из-за закупки вакцины на него обрушилась волна критики.
"Спутник V не полетит обратно в Россию и будет спасать жизни в Словакии. И я, по правде говоря, никогда не позволил бы вернуть вакцины назад. Никогда!" — написал Матович на своей странице в Facebook.
Он отметил, что было много крика, когда в страну прибыла первая партия российской вакцины. Несмотря на то, что Словакия — "неотъемлемая часть Евросоюза", она не откажется от спасения людей от COVID-19 только потому, что вакцина сделана в России, сказал глава правительства.
"Но пока я не могу отказаться от спасения нашего народа качественной вакциной только потому, что она сделана в России… Я не убийца", — заключил премьер.
Скандал в Словакии из-за российской вакцины:
- В Словакии произошел политический кризис из-за закупки правительством российской вакцины от коронавируса Спутник V, которая пока не прошла сертификацию в Евросоюзе. Политическая сила За народ, а также Партия свободы и солидарности, выразили готовность выйти из правящей коалиции. Ситуация может привести к досрочным парламентским выборам.
- Отмечается, что первая партия российской вакцины от COVID-19 Спутник V поступила в страну 1 марта. Словакия стала второй страной в Евросоюзе после Венгрии, которая намерена начать вакцинацию препаратом до официального одобрения вакцины на уровне ЕС.
- 3 марта глава правительства Словакии Игорь Матович пошутил о том, что словацкие власти расплатились с Россией за поставки вакцины от коронавируса Спутник V "Закарпатской Украиной".
- В тот же день Министерство иностранных дел Украины потребовало извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за шутку о Закарпатье.