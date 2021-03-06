Словакия отказалась возвращать России вакцину несмотря на скандал / Пресс-служба Минздрава России

Словакия не будет возвращать в Россию партию вакцины от коронавируса Спутник V, заявил премьер-министр Игорь Матович. Он уточнил, что из-за закупки вакцины на него обрушилась волна критики.

"Спутник V не полетит обратно в Россию и будет спасать жизни в Словакии. И я, по правде говоря, никогда не позволил бы вернуть вакцины назад. Никогда!" — написал Матович на своей странице в Facebook.

Он отметил, что было много крика, когда в страну прибыла первая партия российской вакцины. Несмотря на то, что Словакия — "неотъемлемая часть Евросоюза", она не откажется от спасения людей от COVID-19 только потому, что вакцина сделана в России, сказал глава правительства.

"Но пока я не могу отказаться от спасения нашего народа качественной вакциной только потому, что она сделана в России… Я не убийца", — заключил премьер.

Скандал в Словакии из-за российской вакцины: