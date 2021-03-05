"Слуга народа" заявил о том, что вакцина от COVID-19 вредит организму

Юрий Камельчук отказался от вакцинации от коронавируса.
Народный депутат от партии Слуга народа Юрий Камельчук заявил о том, что вакцина от коронавируса может навредить организму человека.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, он сам откажется от вакцинации от коронавируса.
По его словам, он является сторонником других методов защиты иммунной системы.
"По исследованиям, которые я недавно лично с женой проходил в клинике, понимание того, какая у нас защита и иммунитет от болезней, позволяет утверждать, что, возможно, подобное лечение будет вредить. Как утверждают некоторые врачи-эпидемиологи, дополнительные вмешательства могут вызвать определенные побочные эффекты - я не говорю большие, малые, длительные и т.д. Это замечание квалифицированного врача, руководителя больницы. Я имею в виду любые вещи, которые могут влиять на иммунную систему - это может быть вакцина, любой лекарственный препарат, который влияет на иммунную систему", - отметил нардеп.
Он подчеркнул, что никого не призывает следовать его примеру.
"Ни в коем случае никого не убеждаю поступать по моему примеру - вы можете принимать подобное решение только на основе рекомендации вашего личного врача после глубокого исследования всех ваших анализов. Все остальное называется самолечением, которое может навредить вашему здоровью", - добавил Камельчук.
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Вакцинация от коронавируса:
- Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.
- В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.
- До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.