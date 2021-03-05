"Слуга народа" заявил о том, что вакцина от COVID-19 вредит организму

Юрий Камельчук / Фейсбук Ю.Камельчука

Народный депутат от партии Слуга народа Юрий Камельчук заявил о том, что вакцина от коронавируса может навредить организму человека.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, он сам откажется от вакцинации от коронавируса.

По его словам, он является сторонником других методов защиты иммунной системы.

"По исследованиям, которые я недавно лично с женой проходил в клинике, понимание того, какая у нас защита и иммунитет от болезней, позволяет утверждать, что, возможно, подобное лечение будет вредить. Как утверждают некоторые врачи-эпидемиологи, дополнительные вмешательства могут вызвать определенные побочные эффекты - я не говорю большие, малые, длительные и т.д. Это замечание квалифицированного врача, руководителя больницы. Я имею в виду любые вещи, которые могут влиять на иммунную систему - это может быть вакцина, любой лекарственный препарат, который влияет на иммунную систему", - отметил нардеп.

Он подчеркнул, что никого не призывает следовать его примеру.

"Ни в коем случае никого не убеждаю поступать по моему примеру - вы можете принимать подобное решение только на основе рекомендации вашего личного врача после глубокого исследования всех ваших анализов. Все остальное называется самолечением, которое может навредить вашему здоровью", - добавил Камельчук.

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Вакцинация от коронавируса: