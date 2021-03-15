"Слуга народа" рассказал, будет ли Украины отказываться от AstraZeneca

Корниенко высказался о вакцинации в Украине / Фото РБК-Украина

В Слуге народа сообщили о том, что не намерены отказываться от вакцины Covishield (AstraZeneca), поскольку в Украине пока не достаточное количество людей вакцинировали от коронавируса. В других странах отказываются от вакцины AstraZeneca потому, что они получили свои результаты вакцинирования.

"Те страны, которые начали отказываться (от вакцины AstraZeneca - ред.), у них точно шире процесс прошел, чтобы получить какие-то результаты у себя внутри... Если у нас пока нет достаточного количества случаев вакцинации, то отказываться, мне кажется, рано. Давайте немного повакцинируемся", - заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

По его словам, в первую очередь привить от коронавируса необходимо те группы, которые имеют широкий контакт с населением. В частности, медицинских работников, соцработников и полицейских.

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"А тогда будем делать далеко идущие выводы. Я думаю, что вопрос вакцинации важен, учитывая, что у нас начинается пока постепенное увеличение случаев коронавируса. Есть риск войти в третью волну, единственный шанс не войти (в нее - ред.) - это вакцинации ... Если бы вошли в третью волну, тогда начнется локдаун и все остальное", - добавил Корниенко.

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