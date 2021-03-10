"Слуге народа" укололи индийскую вакцину

Слуга народа получила прививку от коронавируса остатками вакцины из распечатанного флакона. На вакцинацию нардеп пришла в городе Черкассы в среду, 10 марта.
В Черкассах остатками вакцины из распечатанного флакона привили народного депутата Слуги народа Роксолану Пидласу. Об этом нардеп сообщила в среду, 9 марта, на странице в Facebook.
"После того, как сегодня в Черкассах вакцинировали врачей, осталось три дозы из открытого флакона вакцины AstraZeneca / Covieshield. В одном флаконе всего 10 доз, и через шесть часов после открытия все неиспользованное вещество портится", - пояснила нардеп.
Как известно, Минздрав внес изменения в Дорожную карту и позволил вакцинировать публичных людей остатками вакцины для популяризации прививок в обществе.
На вопрос пользователей соцсети о самочувствии Пидласа ответила, что никаких изменений не чувствует.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса - препарат CoviShield, произведенный в Индии, который называют аналогом вакцины компании Astra Zeneca. В тот же день в страну поступило первые 500 тысяч доз вакцины против COVID-19.
- Вакцинация в Украине началась 24 февраля. В первую очередь прививки от коронавируса начали делать медицинским работникам, профессиональная деятельность которых связана с пациентами, которые заразились COVID-19. В конце февраля началась вакцинация бойцов сил ООС на Донбассе.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 9 марта заявил, что план по вакцинации от коронавируса в Украине пока не выполняется. В стране планировали провакцинировать 10 тысяч человек, однако прививки пока сделали всего 3 тысячи.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что государство должно ускорить процесс вакцинации в Украине. Именно работа над прививочной кампанией, а не локдаун, способна урегулировать эпидемиологическую ситуацию в стране.
Автор: Екатерина Трохимчук