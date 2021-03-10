"Слуге народа" укололи индийскую вакцину

Нардеп получила прививку от коронавируса.jpg

В Черкассах остатками вакцины из распечатанного флакона привили народного депутата Слуги народа Роксолану Пидласу. Об этом нардеп сообщила в среду, 9 марта, на странице в Facebook.

"После того, как сегодня в Черкассах вакцинировали врачей, осталось три дозы из открытого флакона вакцины AstraZeneca / Covieshield. В одном флаконе всего 10 доз, и через шесть часов после открытия все неиспользованное вещество портится", - пояснила нардеп.

Как известно, Минздрав внес изменения в Дорожную карту и позволил вакцинировать публичных людей остатками вакцины для популяризации прививок в обществе.

На вопрос пользователей соцсети о самочувствии Пидласа ответила, что никаких изменений не чувствует.

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