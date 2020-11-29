Смерть двух пациентов на ИВЛ: в больнице объяснили, почему не задействовали генераторы

Главврачу Жовковской ЦРБ грозит увольнение / Фото Reuters

В Жовковской центральной районной больнице, где из-за отключения электричества умерли два пациента на аппаратах ИВЛ, были два генератора. Однако один из них находился в гараже.

Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий в Facebook.

"27 ноября в результате неисправности в г. Жовква и в Жовковской ЦРБ с 17.50 до 19.10 ч. отсутствовало электроснабжение. Во время данного отключения э/э в реанимационном отделении умерли два человека, которые были подключены к аппаратам ИВЛ и имели заболевания СOVID-19, двустороннюю пневмонию. Предварительная причина смерти людей - дыхательная недостаточность, в результате двусторонней пневмонии", - написал Козицкий.

Глава Львовской ОГА добавил, что в больнице имеются два электрических генератора, которые можно применять при аварийных отключениях света.

"Один электрогенератор подключен к электросети в родильном отделении. А второй электрогенератор на момент приезда следственно-оперативной группы и по словам самих работников медицинского учреждения находился в гаражном помещении на территории больницы и не был подключен к электросети", - добавил Козицкий.

Руководство медучреждения пояснило следственно- оперативной группе, что генератор не был задействован в реанимационном отделении, поскольку в нем не было необходимости. А в самом Жовковском РЭС, когда погас свет, медучреждение якобы заверили, что электроэнергии не будет в течение 20 минут.

По данному факту Нацполиция Украины открыла уголовное производство по ст. 119, 367 ч.2 УК Украины.

Козицкий добавил, что инициирует представление об увольнении главы Жовковской РГА и увольнение главного врача медицинского учреждения. Департамент здравоохранения ЛОГА проводит служебную проверку действий медицинских работников Жовковской ЦРБ.

Напомним: