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Смерть двух пациентов на ИВЛ: в больнице объяснили, почему не задействовали генераторы

29 ноября 2020, 16:14

Один электрогенератор был подключен к электросети в родильном отделении, второй стоял в гараже.

коронавирус, больница
Главврачу Жовковской ЦРБ грозит увольнение / Фото Reuters

В Жовковской центральной районной больнице, где из-за отключения электричества умерли два пациента на аппаратах ИВЛ, были два генератора. Однако один из них находился в гараже.

Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий в Facebook.

"27 ноября в результате неисправности в г. Жовква и в Жовковской ЦРБ с 17.50 до 19.10 ч. отсутствовало электроснабжение. Во время данного отключения э/э в реанимационном отделении умерли два человека, которые были подключены к аппаратам ИВЛ и имели заболевания СOVID-19, двустороннюю пневмонию. Предварительная причина смерти людей - дыхательная недостаточность, в результате двусторонней пневмонии", - написал Козицкий.

Глава Львовской ОГА добавил, что в больнице имеются два электрических генератора, которые можно применять при аварийных отключениях света.

"Один электрогенератор подключен к электросети в родильном отделении. А второй электрогенератор на момент приезда следственно-оперативной группы и по словам самих работников медицинского учреждения находился в гаражном помещении на территории больницы и не был подключен к электросети", - добавил Козицкий.

Руководство медучреждения пояснило следственно- оперативной группе, что генератор не был задействован в реанимационном отделении, поскольку в нем не было необходимости. А в самом Жовковском РЭС, когда погас свет, медучреждение якобы заверили, что электроэнергии не будет в течение 20 минут.

По данному факту Нацполиция Украины открыла уголовное производство по ст. 119, 367 ч.2 УК Украины.

Козицкий добавил, что инициирует представление об увольнении главы Жовковской РГА и увольнение главного врача медицинского учреждения. Департамент здравоохранения ЛОГА проводит служебную проверку действий медицинских работников Жовковской ЦРБ.

Напомним:

  • В Жовковской районной больнице в реанимации умерли двое больных коронавирусом пациента. Они были подключены к аппаратам ИВЛ, однако в больнице на некоторое время пропало электричество.
  • Света в больнице не было около часа. Когда электроэнергия исчезла, то генераторы, специально предусмотренные для таких случаев, не включились. Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную с помощью дыхательных мешков, пытаясь заменить действие аппаратов ИВЛ. Однако поскольку состояние больных было тяжелым, их не удалось спасти.
  • По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям Служебная халатность и Убийство по неосторожности Уголовного кодекса Украины.

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