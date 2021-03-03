Смерть и бесплодие: в Минздраве развеяли мифы о вакцинах от COVID-19

В Минздраве развеяли мифы о вакцинах от COVID-19 / Reuters

В Украине уже неделю проходит вакцинация населения от коронавируса. В то же время среди украинцев сейчас распространяется очень много фейков про вакцины от коронавируса. Как заявили в Министерстве здравоохранения Украины, все эти заблуждения не имеют ничего общего с правдой.

В Минздраве говорят, что в мире, как и в Украине, существует недоверие к вакцинам против COVID-19 из-за распространения неправдивой информации об иммунизации. "Это несмотря на то, что в истории современной медицины и фармацевтических разработок еще не было столь пристального внимания к отдельному лекарственному препарату, как к этим вакцинам", — отметили в Минздраве.

Миф 1

Вакцина Covishield не имеет ничего общего с вакциной Oxford/Astrazeneca.

Covishield изготавливают в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) по лицензии AstraZeneca. Потому она та же AstraZeneca, только производится на другой территории. Covishield одобрена ВОЗ. Ее уже используют в Британии, Канаде, Европе и Индии.

Миф 2

Индийский Институт сыворотки не имеет украинской национальной GMP-сертификации, а потому вакцину его производства якобы нельзя применять.

GMP (надлежащая производственная практика) - это процедура, которая гарантирует, что продукция постоянно производят и контролируют по стандартам качества, которые соответствуют ее назначению.

Covishield действительно не имеет украинской национальной GMP-сертификации. Но она имеет GMP в Индии - этого достаточно, чтобы применять вакцину в Украине.

Миф 3

Из-за низкой эффективности вакцины Oxford/AstraZeneca ВОЗ рекомендует использовать ее только в чрезвычайных случаях, когда государство не может закупить качественный препарат.

Все вакцины от COVID-19 применяются в чрезвычайном случае - и это пандемия.

Миф 4

После вакцинации от коронавируса уже регистрировали летальные случаи.

В ВОЗ после анализа смертности после вакцинации заявили, что все случаи соответствуют ожидаемому уровню смертности от различных причин для людей пожилого возраста. Смерти не считаются последствиями вакцины.

Миф 5

Люди заразились COVID-19 в результате вакцинации.

Это невозможно, потому что ни в одной вакцине нет живого вируса.

Миф 6

Вакцины Pfizer и Moderna вызывают сильный анафилактический шок.

Такие побочные эффекты фиксируют только в одном случае на сотни тысяч вакцинированных.

Миф 7

Вакцина Pfizer приводит к бесплодию у женщин.

Это неправда.

Миф 8

Вакцины от коронавируса вызывают рассеянный склероз.

Эта болезнь не является последствием вакцины.

Миф 9

мРНК-вакцины - генетическая оружие, меняет человеческие гены.

мРНК-вакцины против COVID-19 не попадает в ядро клетки, где расположена ДНК человека.

Миф 10

Вакцины из Индии хуже европейских.

Производство вакцин в Индии (и в других странах) проходит со строгим соблюдением всех норм и стандартов. Многие страны закупают разные вакцины из Индии.

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