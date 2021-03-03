Смерть и бесплодие: в Минздраве развеяли мифы о вакцинах от COVID-19

В Минздраве говорят, что в мире, как и в Украине, существует недоверие к вакцинам против COVID-19 из-за распространения неправдивой информации об иммунизации.
В Украине уже неделю проходит вакцинация населения от коронавируса. В то же время среди украинцев сейчас распространяется очень много фейков про вакцины от коронавируса. Как заявили в Министерстве здравоохранения Украины, все эти заблуждения не имеют ничего общего с правдой.
В Минздраве говорят, что в мире, как и в Украине, существует недоверие к вакцинам против COVID-19 из-за распространения неправдивой информации об иммунизации. "Это несмотря на то, что в истории современной медицины и фармацевтических разработок еще не было столь пристального внимания к отдельному лекарственному препарату, как к этим вакцинам", — отметили в Минздраве.
Миф 1
Вакцина Covishield не имеет ничего общего с вакциной Oxford/Astrazeneca.
Covishield изготавливают в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) по лицензии AstraZeneca. Потому она та же AstraZeneca, только производится на другой территории. Covishield одобрена ВОЗ. Ее уже используют в Британии, Канаде, Европе и Индии.
Миф 2
Индийский Институт сыворотки не имеет украинской национальной GMP-сертификации, а потому вакцину его производства якобы нельзя применять.
GMP (надлежащая производственная практика) - это процедура, которая гарантирует, что продукция постоянно производят и контролируют по стандартам качества, которые соответствуют ее назначению.
Covishield действительно не имеет украинской национальной GMP-сертификации. Но она имеет GMP в Индии - этого достаточно, чтобы применять вакцину в Украине.
Миф 3
Из-за низкой эффективности вакцины Oxford/AstraZeneca ВОЗ рекомендует использовать ее только в чрезвычайных случаях, когда государство не может закупить качественный препарат.
Все вакцины от COVID-19 применяются в чрезвычайном случае - и это пандемия.
Миф 4
После вакцинации от коронавируса уже регистрировали летальные случаи.
В ВОЗ после анализа смертности после вакцинации заявили, что все случаи соответствуют ожидаемому уровню смертности от различных причин для людей пожилого возраста. Смерти не считаются последствиями вакцины.
Миф 5
Люди заразились COVID-19 в результате вакцинации.
Это невозможно, потому что ни в одной вакцине нет живого вируса.
Миф 6
Вакцины Pfizer и Moderna вызывают сильный анафилактический шок.
Такие побочные эффекты фиксируют только в одном случае на сотни тысяч вакцинированных.
Миф 7
Вакцина Pfizer приводит к бесплодию у женщин.
Это неправда.
Миф 8
Вакцины от коронавируса вызывают рассеянный склероз.
Эта болезнь не является последствием вакцины.
Миф 9
мРНК-вакцины - генетическая оружие, меняет человеческие гены.
мРНК-вакцины против COVID-19 не попадает в ядро клетки, где расположена ДНК человека.
Миф 10
Вакцины из Индии хуже европейских.
Производство вакцин в Индии (и в других странах) проходит со строгим соблюдением всех норм и стандартов. Многие страны закупают разные вакцины из Индии.
Вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украине зарегистрировали "вакцину для бедных". Речь идет о вакцине Covishield. Дело в том, что Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до этого Индия бесплатно отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
- 1 марта глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield. Вакцинация прошла перед объективами журналистов.
- 2 марта президент Украины Владимир Зеленский получил прививку от коронавируса COVID-19 в Северодонецке Луганской области.