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Смерть от вакцины против коронавируса: в ВОЗ сделали неожиданное заявление

20 января 2021, 22:49
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Сейчас на рассмотрении в ВОЗ есть 12 препаратов от коронавируса.

В мире пока не было смертей от вакцин против коронавируса / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире не зафиксировали смертельные случаи в следствии введения вакцины от коронавируса. Речь идет о широко используемых препаратах.

По словам эксперта ВОЗ Марианджелы Симао, наиболее широко сейчас используется вакцина Pfizer. Но в целом в мире не было смертей от всех вакцин, которые сейчас используют для прививания от коронавируса.

"Известно о случаях побочных эффектов, среди которых анафилактический шок", - отметила она.

Кроме этого, у некоторых пациентов, которым ввели вакцины, была расположенность к серьезным аллергиям. В этих случаях нужно прививать под наблюдением в медучреждениях.

Сейчас на рассмотрении в ВОЗ есть 12 препаратов от коронавируса. Они получат оценку эффективности и безопасности.

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Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

  • В США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Сообщается, что смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
  • В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer​.
  • В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.

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