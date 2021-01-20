Смерть от вакцины против коронавируса: в ВОЗ сделали неожиданное заявление

В мире пока не было смертей от вакцин против коронавируса / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире не зафиксировали смертельные случаи в следствии введения вакцины от коронавируса. Речь идет о широко используемых препаратах.

По словам эксперта ВОЗ Марианджелы Симао, наиболее широко сейчас используется вакцина Pfizer. Но в целом в мире не было смертей от всех вакцин, которые сейчас используют для прививания от коронавируса.

"Известно о случаях побочных эффектов, среди которых анафилактический шок", - отметила она.

Кроме этого, у некоторых пациентов, которым ввели вакцины, была расположенность к серьезным аллергиям. В этих случаях нужно прививать под наблюдением в медучреждениях.

Сейчас на рассмотрении в ВОЗ есть 12 препаратов от коронавируса. Они получат оценку эффективности и безопасности.

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