Смерть пациентов на ИВЛ во Львовской области​: появились результаты расследования

Комиссия взяла пояснения у медицинских работников, которые в момент происшествия находились в больнице.
Трагическая смерть двух пациентов на аппаратах ИВЛ во Львовской области произошла из-за неправильных действий администрации медучреждения.
Как сообщает пресс-службы Львовской ОГА, комиссия департамента здравоохранения работала два дня. По предварительным выводам, медики сработали правильно, а вот администрация – нет.
"Комиссия обработала предоставленную информацию и пришла к выводу, что медицинские работники, на дежурстве, предоставили в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания. В то же время при отключении энергии администрация больницы не предприняла никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию", – рассказал директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.
Соответственно, на владельца больницы, а именно на Жовковский районный совет, подготовили письмо с инициативой увольнения руководства больницы.
"Департамент проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим. По результатам такой оценки сможем понять, связаны ли эти случаи смерти с отключением энергии", – добавил председатель комиссии Андрей Голдун.
Смерть пациентов на ИВЛ - о чем ранее сообщал Главред:
- В Жовковской районной больнице в реанимации умерли двое больных коронавирусом пациента. Они были подключены к аппаратам ИВЛ, однако в больнице на некоторое время пропало электричество.
- Света в больнице не было около часа. Когда электроэнергия исчезла, то генераторы, специально предусмотренные для таких случаев, не включились. Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную с помощью дыхательных мешков, пытаясь заменить действие аппаратов ИВЛ. Однако поскольку состояние больных было тяжелым, их не удалось спасти.
- По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям Служебная халатность и Убийство по неосторожности Уголовного кодекса Украины.