Смерть пациентов на ИВЛ во Львовской области​: появились результаты расследования

Кто виноват в смерти пациентов на ИВЛ под Львовом / УНИАН

Трагическая смерть двух пациентов на аппаратах ИВЛ во Львовской области произошла из-за неправильных действий администрации медучреждения.

Как сообщает пресс-службы Львовской ОГА, комиссия департамента здравоохранения работала два дня. По предварительным выводам, медики сработали правильно, а вот администрация – нет.

"Комиссия обработала предоставленную информацию и пришла к выводу, что медицинские работники, на дежурстве, предоставили в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания. В то же время при отключении энергии администрация больницы не предприняла никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию", – рассказал директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.

Соответственно, на владельца больницы, а именно на Жовковский районный совет, подготовили письмо с инициативой увольнения руководства больницы.​

"Департамент проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим. По результатам такой оценки сможем понять, связаны ли эти случаи смерти с отключением энергии", – добавил председатель комиссии Андрей Голдун.

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