Смерть пациентов с COVID-19 в больнице на Львовщине: в Минздраве приняли жесткое решение

Максим Степанов / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на смерть двоих пациентов в Жовковской больнице во Львовской области в результате отсутствия электроснабжения.

Как написал он в своем Facebook, правительственная комиссия разберется в ситуации.

Глава Минздрава обратил внимание на то, что в больнице был аварийный генератор, на который не переключилось электроснабжение. В то же время врачи больницы пытались спасти пациентов с помощью мешка Амбу.

"Больница, в которой это случилось, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключился автоматически. На место срочно направлена комиссия для выяснения обстоятельств. Также проверка оборудования будет проведена в больницах по всей стране", - сказал Степанов.

При этом Степанов пообещал держать ситуацию "на личном контроле".

Трагедия в больнице Жовквы Львовской области: