Смерть пациентов с COVID-19 в больнице на Львовщине: в Минздраве приняли жесткое решение

На место срочно направлена комиссия для выяснения обстоятельств.
Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на смерть двоих пациентов в Жовковской больнице во Львовской области в результате отсутствия электроснабжения.
Как написал он в своем Facebook, правительственная комиссия разберется в ситуации.
Глава Минздрава обратил внимание на то, что в больнице был аварийный генератор, на который не переключилось электроснабжение. В то же время врачи больницы пытались спасти пациентов с помощью мешка Амбу.
"Больница, в которой это случилось, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключился автоматически. На место срочно направлена комиссия для выяснения обстоятельств. Также проверка оборудования будет проведена в больницах по всей стране", - сказал Степанов.
При этом Степанов пообещал держать ситуацию "на личном контроле".
Трагедия в больнице Жовквы Львовской области:
- 27 ноября в период отсутствовало электроснабжение в Жовковской районной больнице.
- В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей в возрасте 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.
- Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность.
- В то же время в больнице имеются два электрических генератора на случай аварийного отключения света, однако их не задействовали.
- По факту следователи Жовковского отделение полиции при процессуальном руководстве Червоноградской местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч.2 ст.367 (служебная халатность) и ч.2 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса.
- Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до 8 лет.