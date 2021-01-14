УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Смерть после прививки: 23 человека внезапно скончались после вакцины Pfizer

14 января 2021, 17:35

Все смертельные случаи были зафиксированы среди пожилых людей старше 80 лет.

В Норвегии после вакцины от коронавируса скончались люди / Reuters

В Норвегии после вакцины от коронавируса компании Pfizer скончались 23 человека.

"Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. Сейчас изучено 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному протеканию имеющихся у пожилых людей заболеваний", — сообщает норвежское агентство лекарственных средств, передает телеканал NRK.

Отмечается, что сейчас специалисты тщательно изучают каждый случай смерти, а Институт национального здравоохранения уже изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, которые имеют серьезные заболевания.

По данным телекомпании, все смертельные случаи зафиксированы среди пожилых людей старше 80 лет, имели слабое здоровье.

Читайте такжеНовый скандал с вакциной Pfizer: два человека скончались после прививки

"Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем", — сообщила представитель агентства Стейнаром Мадсен.

Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом компании Pfizer началась 27 декабря, первыми прививки получили жители домов престарелых в столице страны Осло. Сейчас привито более 25 000 человек.

Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем ранее сообщал Главред:

  • У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
  • Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
  • 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
  • 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.

Норвегия коронавирус новости вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Смерть после прививки: 23 человека внезапно скончались после вакцины Pfizer». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Продление локдауна в Украине: Степанов сделал заявлениеПродление локдауна в Украине: Степанов сделал заявление Эффективность вакцины, которую купила Украины, тает на глазах: новые данныеЭффективность вакцины, которую купила Украины, тает на глазах: новые данные Карантин в Украине продлится до 2023 года - СМИКарантин в Украине продлится до 2023 года - СМИ У коронавируса обнаружили слабое место – как это поможет людямУ коронавируса обнаружили слабое место – как это поможет людям Повторный локдаун в Украине: в Минздраве назвали главные условияПовторный локдаун в Украине: в Минздраве назвали главные условия
Следующий материал

Последние новости

17:38
В Минздраве рассказали о списке украинцев, которые первыми получат вакцину от COVID-19
17:35
Смерть после прививки: 23 человека внезапно скончались после вакцины Pfizer Видео
17:34
Тарифы на газ и субсидии: в Слуге народа объявили о новых планах Видео
17:23
Как быстро оформить биометрический загранпаспорт себе и ребенку: цены, нюансы Видео
17:16
Гороскоп на 15 января для всех: солидный доход, большая любовь и денежное фиаско Видео
Реклама
17:15
Facebook объяснила новую политику конфиденциальности WhatsApp: что нужно знать
17:10
Почему волосы нужно мыть сырым яйцом Видео
17:06
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
17:04
Синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение в Украине Видео
17:00
Быстрый и вкусный сырный суп с грибами и курицей – пошаговый рецепт Видео
16:59
Эксперт объяснил неизбежность провала украинизации сферы обслуживания Видео
16:37
Подпольная вакцинация от COVID-19: Ляшко высказался насчет скандала с прививками Видео
16:29
В МВФ разозлились из-за снижения тарифов для украинцев Видео
16:25
В МИД уточнили, в какие страны мира можно уехать украинцам
16:12
Бориса Грачевского снова ввели в кому – источник
15:50
Одна из крупнейших и ожидаемых игр 2021-го официально перенесена на следующий год Видео
15:49
Тарифный "майдан": в Украине вспыхнули новые бунты из-за роста коммуналки Видео
15:46
В России раскрыли планы по задержанию Навального Видео
15:41
Языковой закон: кого и как сильно будут штрафовать за нарушения Видео
15:22
Российский политик назвал цену, которую Лукашенко заплатил за фальшивые выборы Видео
Реклама
15:02
Как начать питаться правильно: диетологи назвали 6 способов Видео
15:00
Стало известно о запрете в России вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech Видео
14:50
Ляшко рассказал о судьбе жесткого карантина после 25 января Видео
14:29
Вслед за Макроном и Зеленским: еще один президент зарегистрировался в Telegram Видео
14:15
Геймеры в ярости – Hitman III выйдет без перевода на русский язык Видео
14:03
Свадебные приметы: на что обратить внимание в самый главный день Видео
13:54
Удар по Северному потоку-2: что будет с газопроводом после новых санкций США
13:53
Рэй Фишер прокомментировал удаление Киборга из фильмов Warner Bros
13:46
Православный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчания Видео
13:41
СМИ узнали о реакции Трампа на объявленный импичмент Видео
13:34
Стоит ли применять анестезию при родах - Кристина Решетник сделала признание
13:34
В Украине ударят 23-градусные морозы: синоптик рассказала, когда ослабнет стужа Видео
13:26
В Steam вовсю идёт бесплатная раздача милого, но страшного хоррора Little Nightmares Видео
12:58
"Чмо с педер*стическими наклонностями": Добкин влип в скандал в прямом эфире Видео
12:56
Какие препараты помогут больным с тяжелой формой коронавируса - ответ ученых Видео
12:40
Нехватка белка в организме: предупреждающие знаки Видео
12:38
Star Wars от французов – Ubisoft делают игру по Звёздным войнам в открытом мире
12:22
Тренировка Табата: как улучшить свои формы за короткое время Видео
12:22
Студия CD Projekt Red поделилась планами развития Cyberpunk 2077 на ближайшие месяцы
12:20
США выродились в автократию в духе России и Китая мнение
Реклама
12:19
ТОП-7 фактов о новом Холостяке 2021 - Михаиле Заливако
12:14
Кубометр за 12 гривен: в Кабмине намекнули на новое повышение тарифов на газ Видео
12:00
Гороскоп на 14 января для всех: доходные идеи, покорение любви и подвохи недругов Видео
11:52
ЕСПЧ взялся за дело Украины против России за аннексию Крыма Видео
11:39
В ВСУ разгорелся секс-скандал: появилась жесткая реакция Хомчака
11:34
Почему украинизация сферы обслуживания на руку пророссийским политикам мнение
11:32
Ким Кэтролл прокомментировала новый сезон Секса в большом городе без нее
11:32
"Одевайтесь очень тепло": в Киеве обрушится температура – синоптик Видео
11:26
В США начали готовить импичменте Байдена Видео
11:14
"За разрушенный дом и сломанные судьбы": главком ВСУ призвал Россию к ответу Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять