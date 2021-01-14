Смерть после прививки: 23 человека внезапно скончались после вакцины Pfizer

В Норвегии после вакцины от коронавируса скончались люди / Reuters

В Норвегии после вакцины от коронавируса компании Pfizer скончались 23 человека.

"Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. Сейчас изучено 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному протеканию имеющихся у пожилых людей заболеваний", — сообщает норвежское агентство лекарственных средств, передает телеканал NRK.

Отмечается, что сейчас специалисты тщательно изучают каждый случай смерти, а Институт национального здравоохранения уже изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, которые имеют серьезные заболевания.

По данным телекомпании, все смертельные случаи зафиксированы среди пожилых людей старше 80 лет, имели слабое здоровье.

Читайте такжеНовый скандал с вакциной Pfizer: два человека скончались после прививки

"Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем", — сообщила представитель агентства Стейнаром Мадсен.

Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом компании Pfizer началась 27 декабря, первыми прививки получили жители домов престарелых в столице страны Осло. Сейчас привито более 25 000 человек.

Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем ранее сообщал Главред: