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Смерть после прививки: почему скончался мужчина после вакцины Pfizer в Винницкой области

5 июля 2021, 18:52
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Специалисты еще будут проводить гистологический анализ, он продлится 5-7 дней.

вакцинация
Смерть после вакцинации в Украине / УНИАН

Стали известны предварительные причины смерти 47-летнего жителя Винницы, который умер в день вакцинации, спустя несколько часов после прививки вакциной Pfizer.

Как показало вскрытие, у мужчины была острая сердечная недостаточность.

"Коронарные сосуды были сужены на 90%. Известно, что мужчина не обследовался, но периодически жаловался на сердце. Возможно, что он переволновался, возможно, что было физическое перенапряжение", - пишет Сегодня.

Как оказалось, погибший работал разнорабочим на предприятии, которое изготавливало морозильные установки

"О мужчине известно, что он работал разнорабочим на предприятии, которое изготавливало морозильные установки. Ни тромбозов, ни анафилактических реакций не было", – рассказала глава департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой облгосадминистрации Ольга Задорожная.

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По ее словам, еще предстоит гистологический анализ, он продлится 5-7 дней.

Читайте такжеМедики назвали предварительную причину смерти винничанина после прививки от коронавируса

Смерть после прививки Pfizer

Как сообщили в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА, причиной смерти 47-летнего мужчины после прививки вакциной Pfizer в Винницкой области предварительно называют острую сердечно-сосудистую недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Вакцинация мужчины состоялась 2 июля в 13:42, стало плохо ему в 18:00. Медики реанимировали его, но спасти не удалось.

"Что касается симптомов, то я бы не сказала, что это реакция на вакцинацию. Прививка была для этого мужчины первой", – рассказала Задорожная.

Как сообщал Главред, в США в штате Мичиган во сне умер 13-летний ребенок, который за несколько дней до этого получил вторую дозу вакцины Pfizer против COVID-19.

Джейкоб Клиник после прививки почувствовал общие поствакцинальные симптомы — усталость, жар и боль в животе.

Специалист по связям с общественностью целевой группы CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) по вакцинации против COVID-19 Марта Шаран заявила, что на данный момент инцидент расследуется. По ее словам, пока расследование не будет завершено, называть конкретную причину смерти преждевременно.

Прививка вакцина от коронавируса
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