Смерть после укола: медик скончался через 24 часа после вакцины от коронавируса

Родственники умершего медбрата сообщили, что он чувствовал себя плохо еще до вакцинации.
В воскресенье, 17 января, сотрудник правительственной больницы в индийском городе Морадабад в штате Уттар-Прадеш умер через 24 часа после того, как был привит вакциной от коронавируса.
По словам главного врача больницы, медики полагают, что смерть, вероятно, произошла не из-за последствий прививки.
"Он был привит в субботу около полудня. В воскресенье он почувствовал трудности с дыханием и пожаловался на заложенность в груди. Мы выясняем причины смерти, мы сделаем вскрытие. Это не похоже на реакцию от вакцинации. Он дежурил ночью в субботу после прививки, и проблем не было", - говорит главный врач больницы, передает телеканал NDTV.
Родственники умершего медбрата подтвердили, что он чувствовал себя плохо еще до вакцинации. Официальной причиной смерти назван "кардиогенный шок, вызванный сердечно-легочным заболеванием".
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16 января в Индии стартовала общенациональная кампания по вакцинации от коронавируса, которую местные власти объявили "самой массовой в мире". В целом за два дня в Индии прививки сделал 224 301 человек. Индия планирует привить порядка 300 млн человек к июлю текущего года.
На первом этапе прививки в Индии осуществляются двумя вакцинами - это препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Обе вакцины выпускаются на территории Индии.
Вакцина от коронавируса – о чем ранее сообщал Главред:
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
- Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
- Отметим, недавно в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
- А в Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.