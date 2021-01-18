Смерть после укола: медик скончался через 24 часа после вакцины от коронавируса

В Индии скончался медик после вакцины от коронавируса / Reuters

В воскресенье, 17 января, сотрудник правительственной больницы в индийском городе Морадабад в штате Уттар-Прадеш умер через 24 часа после того, как был привит вакциной от коронавируса.

По словам главного врача больницы, медики полагают, что смерть, вероятно, произошла не из-за последствий прививки.

"Он был привит в субботу около полудня. В воскресенье он почувствовал трудности с дыханием и пожаловался на заложенность в груди. Мы выясняем причины смерти, мы сделаем вскрытие. Это не похоже на реакцию от вакцинации. Он дежурил ночью в субботу после прививки, и проблем не было", - говорит главный врач больницы, передает телеканал NDTV.

Родственники умершего медбрата подтвердили, что он чувствовал себя плохо еще до вакцинации. Официальной причиной смерти назван "кардиогенный шок, вызванный сердечно-легочным заболеванием".

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16 января в Индии стартовала общенациональная кампания по вакцинации от коронавируса, которую местные власти объявили "самой массовой в мире". В целом за два дня в Индии прививки сделал 224 301 человек. Индия планирует привить порядка 300 млн человек к июлю текущего года.

На первом этапе прививки в Индии осуществляются двумя вакцинами - это препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Обе вакцины выпускаются на территории Индии.

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