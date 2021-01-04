Смерть после вакцины: медик внезапно скончалась после прививки от COVID-19

У женщины не было проблем со здоровьем, и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.
В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech.
Как сообщает издание Correio da Manha, 41-летняя Соня Асеведо работала оперативным помощником в институте онкологии в Порту и 30 декабря стала одним из 538 сотрудников, получивших вакцину.
Женщина скончалась 1 января, двое детей остались сиротами.
По словам убитого горем отца погибшей, у дочери не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.
"Ей сделали вакцину против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери", – цитирует отца местное издание Cofina Media TV.
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Для выяснения причин смерти Сони Асеведо будет проведено вскрытие тела.
Отметим, недавно в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее:
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
- Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
- 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
- 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.