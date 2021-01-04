Смерть после вакцины: медик внезапно скончалась после прививки от COVID-19

Медик умерла после вакцины от коронавируса

В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech.

Как сообщает издание Correio da Manha, 41-летняя Соня Асеведо работала оперативным помощником в институте онкологии в Порту и 30 декабря стала одним из 538 сотрудников, получивших вакцину.

Женщина скончалась 1 января, двое детей остались сиротами.

По словам убитого горем отца погибшей, у дочери не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.

"Ей сделали вакцину против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери", – цитирует отца местное издание Cofina Media TV.

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Для выяснения причин смерти Сони Асеведо будет проведено вскрытие тела.

Отметим, недавно в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer​.

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