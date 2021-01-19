Смерть после вакцины Pfizer: в США 55 человек скончались после прививки

В некоторых случаях смерть наступала у привитых спустя несколько часов после вакцинации.
В США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек.
Как сообщает The Epoch Time со ссылкой на отчеты медучреждений и комментарии родственников, смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
Сообщается, что 66-летний постоялец дома престарелых в Колорадо почувствовал сонливость после прививки и не вставал с кровати целый день. На следующее утро его обнаружили в постели мертвым с полуоткрытыми глазами и пеной изо рта.
В некоторых случаях смерть наступала у привитых спустя несколько часов после вакцинации. В штате Южная Дакота 93-летний мужчина, привившийся препаратом Pfizer/BioNTech 4 января около 11 утра, спустя два часа начал чувствовать себя плохо. Он признался, что испытывает усталость и не может продолжать курс физиотерапии. Затем у него "отяжелели ноги" и он перестал дышать.
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Помимо летальных случаев, в США сообщили о 96 опасных для жизни осложнениях после вакцинации. Кроме того, 225 американцам потребовалась госпитализация после укола вакцины от COVID-19, а более 1,3 тысячи человек обратились в пункты неотложной помощи самостоятельно.
Вакцина от коронавируса – о чем ранее сообщал Главред:
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
- Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
- Отметим, недавно в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
- В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.