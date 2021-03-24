Смерть вакцинированной Covishield военнослужащей: появились новые подробности

Инна Нарожная умерла через день после вакцинации/ Фото Facebook

43-летняя военнослужащая Вооруженных сил Украины Инна Нарожная, которую накануне привили препаратом от коронавируса индийского производства Covishield, умерла буквально на ступеньках продовольственного магазина Ромашка в поселке Черноморское под Одессой.

Как пишет издание Рavlovsky.news со ссылкой на очевидцев, все произошло очень быстро. Сначала в магазин зашли покупатели, которые сказали, что женщине стало плохо и она упала. Потом вызвали скорую, которая приехала за 10 минут, но уже было поздно.

"В течение десяти минут приехала скорая помощь. Буквально десять минут, ну, может до пятнадцати. Мы смотрим в окошко — ей делают искусственное дыхание. И тут же они встали и все. Уже зашли покупатели наши и говорят, что умерла", - рассказали свидетели трагедии.

Местные жители подозревают, что смерть женщины может быть связана с вакцинацией от коронавируса.

"Возможно, что это реакция на эту вакцину. Может у нее и были какие-то сопутствующие заболевания. Она полная была и курила", - говорят они.

К слову, Нарожная в ближайшее время должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому и получила прививку от COVID-19.

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