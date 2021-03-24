Смерть вакцинированной Covishield военнослужащей: появились новые подробности

Инна Нарожная умерла буквально на ступеньках продовольственного магазина. Все произошло очень быстро.
43-летняя военнослужащая Вооруженных сил Украины Инна Нарожная, которую накануне привили препаратом от коронавируса индийского производства Covishield, умерла буквально на ступеньках продовольственного магазина Ромашка в поселке Черноморское под Одессой.
Как пишет издание Рavlovsky.news со ссылкой на очевидцев, все произошло очень быстро. Сначала в магазин зашли покупатели, которые сказали, что женщине стало плохо и она упала. Потом вызвали скорую, которая приехала за 10 минут, но уже было поздно.
"В течение десяти минут приехала скорая помощь. Буквально десять минут, ну, может до пятнадцати. Мы смотрим в окошко — ей делают искусственное дыхание. И тут же они встали и все. Уже зашли покупатели наши и говорят, что умерла", - рассказали свидетели трагедии.
Местные жители подозревают, что смерть женщины может быть связана с вакцинацией от коронавируса.
"Возможно, что это реакция на эту вакцину. Может у нее и были какие-то сопутствующие заболевания. Она полная была и курила", - говорят они.
К слову, Нарожная в ближайшее время должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому и получила прививку от COVID-19.
Смерть военнослужащей ВСУ в Одесской области - о чем ранее писал Главред:
- 23 марта умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины Инна Нарожная.
- 21 марта женщину вакцинировали препаратом от коронавируса индийского производства Covishield.
- В Одесской ОГА и в командовании Медицинских сил ВСУ подтвердили смерть военнослужащей ВСУ.
- 24 марта в Минздраве Украины сделали официальное заявление относительно смерти военнослужащей Вооруженных сил Украины в Одесской области.
- В ведомстве отметили, что противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к какому-либо из компонентов препарата, у женщины не было.
- Кроме того, в тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных последствий после иммунизации в других пациентов не зарегистрировано.
- 24 марта стали известны результаты судмедэкспертизы. В Минздраве сообщили, что женщина умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Кроме того, у женщины также обнаружили атеросклеротический кардиосклероз.
- Председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий заявил, что причина смерти Нарожной является распространенной и случается ежедневно у людей, которые не были вакцинированы.
- По факту смерти военнослужащей ВСУ пообещали провести полноценное расследование.