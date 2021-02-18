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Смертельная опасность для каждого второго: обнаружены неожиданные последствия COVID-19

18 февраля 2021, 20:53
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Во время исследования анализировались данные шести больниц, где ученые наблюдали за 148 пациентами, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме.

Последствия коронавируса грозят смертельной опасностью - ученые
Последствия коронавируса грозят смертельной опасностью - ученые / Фото Reuters

Люди, которые переболели коронавирусом, зачастую страдают от воспалений и повреждений клеток сердечной ткани. Подобные последствия коронавируса обнаружены у 54% выздоровевших пациентов.

Новое исследование группы докторов из Лондонского Королевского госпиталя опубликовано в European Heart Journal, сообщает HealthDay. Отмечается, что исследовались данные шести больниц, где ученые наблюдали за 148 пациентами, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме.

Читайте такжеВрач рассказал, сколько на самом деле украинцев переболели коронавирусомКогда пациентов выписывали, им сделали МРТ сердца и сосудов. И в итоге у 54% людей обнаружили повреждения сердечной ткани, хотя до госпитализации у большинства людей проблем с сердцем не было. Еще у 19% обследованных был диагностирован инфаркт миокарда.

Таким образом, констатировали авторы исследования, "примерно у половины пациентов на МРТ были выявлены аномалии, что свидетельствуют о повреждении миокарда в период заболевания COVID-19".

Коронавирус: новости

  • Специалист по инфекционным заболеваниям Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
  • Ученые выяснили, что симптомы коронавируса появляются всего лишь у 13% больных.

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