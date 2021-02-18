Смертельная опасность для каждого второго: обнаружены неожиданные последствия COVID-19

Последствия коронавируса грозят смертельной опасностью - ученые / Фото Reuters

Люди, которые переболели коронавирусом, зачастую страдают от воспалений и повреждений клеток сердечной ткани. Подобные последствия коронавируса обнаружены у 54% выздоровевших пациентов.

Новое исследование группы докторов из Лондонского Королевского госпиталя опубликовано в European Heart Journal, сообщает HealthDay. Отмечается, что исследовались данные шести больниц, где ученые наблюдали за 148 пациентами, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме.

Читайте такжеВрач рассказал, сколько на самом деле украинцев переболели коронавирусомКогда пациентов выписывали, им сделали МРТ сердца и сосудов. И в итоге у 54% людей обнаружили повреждения сердечной ткани, хотя до госпитализации у большинства людей проблем с сердцем не было. Еще у 19% обследованных был диагностирован инфаркт миокарда.

Таким образом, констатировали авторы исследования, "примерно у половины пациентов на МРТ были выявлены аномалии, что свидетельствуют о повреждении миокарда в период заболевания COVID-19".

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