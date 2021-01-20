Смертельная прививка: во Франции 5 человек скончались после вакцины Pfizer

Во Франции скончались 5 человек после вакцины / Reuters

Во Франции после вакцинации препаратом от коронавируса Pfizer/BioNTech скончались 5 человек. Как сообщают в министерстве здравоохранения, все они – люди преклонного возраста. На данный момент считается, что их смерть не связана с получением вакцины.

По данным Минздрава, из около полумиллиона французов, которые уже получили свою первую дозу вакцины, нежелательные побочные эффекты проявились у 139 человек, пять человек вскоре после получения прививки умерли.

"Во всех случаях, это были люди пожилого или очень почтенного возраста, с хроническими заболеваниями", - сообщил министр здравоохранения Оливье Веран, пишет Европейская правда.

В Нацагентстве по безопасности медицинских препаратов сообщили, что обычно в домах престарелых ежедневно умирает 465 человек, и тысячи ежедневно госпитализируют.

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"По данным, которые нам известны в настоящее время, ничто не дает оснований делать вывод о том, что их смерть связана с вакцинацией. Все умершие - лица преклонного возраста из домов престарелых. Поэтому, учитывая размах кампании вакцинации и высокую вероятность смерти лиц из этой возрастной группы, вполне ожидаемо, что будут случаи смертей вскоре после прививки вакциной от коронавируса", - сообщили в Нацагентстве по безопасности медицинских препаратов (ANSM).

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