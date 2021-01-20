Смертельная прививка: во Франции 5 человек скончались после вакцины Pfizer

Во всех случаях, это были люди пожилого или очень почтенного возраста.
Во Франции после вакцинации препаратом от коронавируса Pfizer/BioNTech скончались 5 человек. Как сообщают в министерстве здравоохранения, все они – люди преклонного возраста. На данный момент считается, что их смерть не связана с получением вакцины.
По данным Минздрава, из около полумиллиона французов, которые уже получили свою первую дозу вакцины, нежелательные побочные эффекты проявились у 139 человек, пять человек вскоре после получения прививки умерли.
"Во всех случаях, это были люди пожилого или очень почтенного возраста, с хроническими заболеваниями", - сообщил министр здравоохранения Оливье Веран, пишет Европейская правда.
В Нацагентстве по безопасности медицинских препаратов сообщили, что обычно в домах престарелых ежедневно умирает 465 человек, и тысячи ежедневно госпитализируют.
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"По данным, которые нам известны в настоящее время, ничто не дает оснований делать вывод о том, что их смерть связана с вакцинацией. Все умершие - лица преклонного возраста из домов престарелых. Поэтому, учитывая размах кампании вакцинации и высокую вероятность смерти лиц из этой возрастной группы, вполне ожидаемо, что будут случаи смертей вскоре после прививки вакциной от коронавируса", - сообщили в Нацагентстве по безопасности медицинских препаратов (ANSM).
Смерть после вакцины - о чем ранее сообщал Главред:
- В США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Сообщается, что смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
- В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
- В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.