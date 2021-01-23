Смертельная вакцина: еще пять человек скончались после прививки от коронавируса

Точных данных о том, что смерти связаны с вакциной в данный момент нет.
В Швейцарии по состоянию на 21 января зафиксировано пять смертей после вакцинации от коронавируса COVID-19.
Как сообщает Швейцарский фармакологический институт, всего поступило 42 сообщения о побочных эффектах после вакцинации — 16 из них серьезные.
Возраст людей, которые умерли после вакцинации, был от 84 до 92 лет. Точных данных о том, что смерти связаны с вакциной в данный момент нет.
Отметим, массовая вакцинация в Швейцарии началась 19 декабря 2020 года. Страна одобрила применение вакцины производства Pfizer и BioNTech.
12 января в стране также сертифицировали вакцину от компании Moderna. Власти Швейцарии также ведут переговоры о поставках вакцины от AstraZeneca.
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За все время пандемии коронавирусом в Швейцарии заболело более полумиллиона человек, 9033 умерли.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- В США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Сообщается, что смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
- В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
- В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.