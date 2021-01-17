"Смертельная" вакцина: в Германии скончались десять человек после прививки от коронавируса

Всего в Германии сделали уже более 600 тыс. прививок от коронавируса.
В Германии после прививки от коронавируса умерли десять пожилых людей.
Как сообщила эксперт в области клинической фармакологии Бриджит Келлер-Станиславски, все умершие были тяжелобольными, пишут РИА Новости.
Федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха сообщил о 325 предполагаемых случаях побочных эффектов после вакцинации. Всего в Германии сделали уже более 600 тыс. прививок от коронавируса.
Келлер-Станиславски отметила, что неблагоприятные последствия чаще возникают у вакцинированных людей старше 60 лет.
Президент института Пауля Эрлиха Клаус Чичутек заявил, что вакцины, используемые в Германии, безопасны и эффективны.
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Стоит отметить, что в Германии проводят вакцинацию препаратом американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech и препаратом Moderna. От какой именно вакцины скончались пациенты, не сообщается.
Вакцина от коронавируса – о чем ранее сообщал Главред:
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
- Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
- Отметим, недавно в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
- А в Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.