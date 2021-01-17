"Смертельная" вакцина: в Германии скончались десять человек после прививки от коронавируса

От вакцины против коронавируса скончались десять человек / Reuters

В Германии после прививки от коронавируса умерли десять пожилых людей.

Как сообщила эксперт в области клинической фармакологии Бриджит Келлер-Станиславски, все умершие были тяжелобольными, пишут РИА Новости.

Федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха сообщил о 325 предполагаемых случаях побочных эффектов после вакцинации. Всего в Германии сделали уже более 600 тыс. прививок от коронавируса.

Келлер-Станиславски отметила, что неблагоприятные последствия чаще возникают у вакцинированных людей старше 60 лет.

Президент института Пауля Эрлиха Клаус Чичутек заявил, что вакцины, используемые в Германии, безопасны и эффективны.

Читайте такжеСмерть после прививки: 23 человека внезапно скончались после вакцины Pfizer

Стоит отметить, что в Германии проводят вакцинацию препаратом американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech и препаратом Moderna. От какой именно вакцины скончались пациенты, не сообщается.

Вакцина от коронавируса – о чем ранее сообщал Главред: