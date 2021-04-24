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"Смертельная жатва": врач раскрыла реальную ситуацию с COVID-19 в Украине

24 апреля 2021, 10:22
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В Украине в ноябре-декабре 2020 года смертей было больше на 30-35%. А во время прошлогоднего тотального локдауна смертность снизилась.

коронавирус
Коронавирус в Украине заразил более 2 млн человек / Фото Reuters

По состоянию на 24 марта 2021 года жертвами COVID-19 в Украине стали более 42 тысяч человек. Однако реальную ситуацию со смертностью от коронавируса в Украине можно будет оценить после того, как Госстат предоставит статистику за прошлый год. Об этом заявила врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

По ее словам, с COVID-статистикой не все так просто и в Украине, и в мире.

"Большинство людей, умерших от ковида - это люди пожилого возраста, которые имеют кучу хронических заболеваний. Есть одно объективное, но неспецифическое мерило - процент избыточных смертей за месяц по сравнению с показателями за аналогичный период года к пандемии. Но следует учитывать, что есть также случаи недиагностированного коронавируса, когда например человек умирает дома или без подтверждения заражения. Плюс - есть дополнительные смерти, не связанные с COVID-19, от хронических заболеваний (онкологических, сердечно-сосудистых и т.д.): эти люди были резко ограничены в доступе к медицинской помощи из-за пандемии", - сказала Амосова во время чата на Главреде.

Читайте такжеВрач рассказала, поможет ли старая вакцина от новых штаммов COVID-19Врач рассказала, что в Украине в ноябре-декабре прошлого года смертей было больше на 30-35%. Весной прошлого года, в апреле-мае, когда в стране был объявлен профилактический локдаун, смертность уменьшилась по сравнению с 2019 годом.

"То есть мы сможем оценить эту смертельную жатву, когда Госстат предоставит статистику за прошлый год. Впрочем, динамика, которую показывает официальная статистика, дает определенные ориентиры. Судя по тому, что происходило и происходит в украинских больницах, у нас будет плюс 50% в марте и примерно плюс столько же в феврале и апреле", - резюмировал Амосова.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро субботы, 24 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 711 жителей страны. Всего с начала эпидемии заболели 2 017 341 человек.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Пасху в Украине дополнительных карантинных ограничений вводить не будут.
  • Степанов порекомендовал украинцам избегать больших скоплений людей на Пасху, которая в этом году выпала на 2 мая. Также он сказал, что в этом году не стоит украинцам ходить и святить куличи.
  • 22 апреля глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Киев еще не готов переходить в желтую зону карантина, и после локдауна столица окажется в оранжевой.
  • В Киеве во время карантина на Вербное воскресенье и на Воскресение Христово (Пасха) – 25 апреля и 2 мая соответственно - во время богослужений нужно будет придерживаться особых требований.
  • Коронавирус очень быстро мутирует, и не исключено, что в Украине со временем может появиться украинский штамм COVID-19.
  • Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса.

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