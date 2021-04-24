"Смертельная жатва": врач раскрыла реальную ситуацию с COVID-19 в Украине

В Украине в ноябре-декабре 2020 года смертей было больше на 30-35%. А во время прошлогоднего тотального локдауна смертность снизилась.
По состоянию на 24 марта 2021 года жертвами COVID-19 в Украине стали более 42 тысяч человек. Однако реальную ситуацию со смертностью от коронавируса в Украине можно будет оценить после того, как Госстат предоставит статистику за прошлый год. Об этом заявила врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.
По ее словам, с COVID-статистикой не все так просто и в Украине, и в мире.
"Большинство людей, умерших от ковида - это люди пожилого возраста, которые имеют кучу хронических заболеваний. Есть одно объективное, но неспецифическое мерило - процент избыточных смертей за месяц по сравнению с показателями за аналогичный период года к пандемии. Но следует учитывать, что есть также случаи недиагностированного коронавируса, когда например человек умирает дома или без подтверждения заражения. Плюс - есть дополнительные смерти, не связанные с COVID-19, от хронических заболеваний (онкологических, сердечно-сосудистых и т.д.): эти люди были резко ограничены в доступе к медицинской помощи из-за пандемии", - сказала Амосова во время чата на Главреде.
Читайте такжеВрач рассказала, поможет ли старая вакцина от новых штаммов COVID-19Врач рассказала, что в Украине в ноябре-декабре прошлого года смертей было больше на 30-35%. Весной прошлого года, в апреле-мае, когда в стране был объявлен профилактический локдаун, смертность уменьшилась по сравнению с 2019 годом.
"То есть мы сможем оценить эту смертельную жатву, когда Госстат предоставит статистику за прошлый год. Впрочем, динамика, которую показывает официальная статистика, дает определенные ориентиры. Судя по тому, что происходило и происходит в украинских больницах, у нас будет плюс 50% в марте и примерно плюс столько же в феврале и апреле", - резюмировал Амосова.
Коронавирус в Украине - последние новости:
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