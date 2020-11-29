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Смертность 40%: врач заявил, что мир находится в шаге от новой эпидемии

29 ноября 2020, 09:04

В Китае первую мутацию от свиней и птиц регистрируют постоянно, а "до беды один шаг!".

коронавирус
Мир находится в шаге от новой эпидемии / Фото Reuters

Коронавирус 2020 стал самым большим испытанием человечества за последние 100 лет, но не последним. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о важности разработки мер защиты из-за угрозы возникновения серьезных эпидемий с большим уровнем смертности, при том, что коронавирус к таким не относится.

"Например "универсальную" вакцину против гриппа — нам грозит именно он, "птичий" или "свиной" рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас!" — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что первая мутация — это переход вируса от животного к человеку, а вторая — от человека к человеку.

Врач напомнил, что в Китае первую мутацию от свиней и птиц регистрируют постоянно, а "до беды один шаг!". Попытка создать универсальную вакцину от гриппа пока не увенчалась успехом.

По словам Мясникова, коронавирус показал, что люди не были готовы к появлению такой инфекции. Но отметил, что теперь стало ясно, сколько требуется времени для разработки вакцины.

"Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей", — написал врач.

По его словам, сейчас нужно бросить силы ученых и средства на создание именно такой вакцины, иначе "потом куда дороже встанет".

Мутации коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • Правительство Дании поручило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом среди животных.
  • Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
  • Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) предположили, что штамм коронавируса SADS-CoV, известный как синдром острой диареи у свиней, может также распространиться на людей.
  • Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.

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