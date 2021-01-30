Смертность от COVID-19: эксперт объяснила, что не так с официальной статистикой

Эксперт оценила статистику по коронавирусу в Украине / Фото Reuters

К официальной статистике по коронавирусу в Украине есть много вопросов, заявила академик НАН, директор Института демографии Элла Либанова.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, о влиянии COVID-19 на смертность можно будет судить после публикации данных за год по общему количеству умерших от всех причин.

"И крайне бы желательно с распределением по возрасту. Потому что если даже общее количество умерших не увеличилось, но начали умирать в более молодом возрасте, и это каким-то образом можно связать с COVID-19, это плохо", - отметила академик.

По ее словам, после публикации статистической информации о смертности в марте-апреле (за 2020 год, - ред.) можно будет сделать вывод о росте смертности от коронавируса.

Она подчеркнула, что после вспышки эпидемии коронавируса многие украинцы с другими болезнями лишились полноценной медицинской помощи.

"Плановые операции даже отменялись. В связи с тем, что очень многие люди боялись обращаться к врачам, потому что панические слухи были, что во всех больницах можно только заразиться. Поэтому я и говорю, что мы не сможем точно вычленить только медицинскую причину коронавируса. Туда обязательно наложится социально-экономическая", - добавила Либанова.

Коронавирус в Украине: