Смертность от COVID-19: эксперт объяснила, что не так с официальной статистикой

Элла Либанова оценила влияние коронавируса на показатели смертности в Украине.
К официальной статистике по коронавирусу в Украине есть много вопросов, заявила академик НАН, директор Института демографии Элла Либанова.
Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, о влиянии COVID-19 на смертность можно будет судить после публикации данных за год по общему количеству умерших от всех причин.
"И крайне бы желательно с распределением по возрасту. Потому что если даже общее количество умерших не увеличилось, но начали умирать в более молодом возрасте, и это каким-то образом можно связать с COVID-19, это плохо", - отметила академик.
По ее словам, после публикации статистической информации о смертности в марте-апреле (за 2020 год, - ред.) можно будет сделать вывод о росте смертности от коронавируса.
Она подчеркнула, что после вспышки эпидемии коронавируса многие украинцы с другими болезнями лишились полноценной медицинской помощи.
"Плановые операции даже отменялись. В связи с тем, что очень многие люди боялись обращаться к врачам, потому что панические слухи были, что во всех больницах можно только заразиться. Поэтому я и говорю, что мы не сможем точно вычленить только медицинскую причину коронавируса. Туда обязательно наложится социально-экономическая", - добавила Либанова.
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Коронавирус в Украине:
- За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 4 тыс. 685 человек, среди новых больных - 200 детей и 336 медработников.
- Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 1 тыс. 906 человек, умерли 149 человек, 11 тыс. 317 пациентов выздоровели, было сделано 41 тыс. 781 тестирований на коронавирус.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковска (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.
- Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 216 тыс. 278 человек, из них 1 млн 014 тыс. 658 выздоровели и 22 тыс. 628 умерли, проведения ПЦР-тестов - 6 млн 232 тыс. 960.