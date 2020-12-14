Смертность от коронавируса​ в Украине растет: врач дала тревожный прогноз

Смертность от коронавируса растет / УНИАН

Врач-иммунолог Алла Волоха рассказала, почему смертность от коронавируса в Украине растет, хоть и статистика показывает снижение количества заболеваний COVID-19.

"Достаточно большое количество тяжелых больных находится в лечебных учреждениях. Поскольку заболевание протекает довольно долго, это, наверное, отголоски предыдущего подъема заболеваемости. Люди могут быть госпитализированы 3-4 недели, и не всегда после этого они могут выздороветь​", – пояснила медик, пишет Obozrevatel.

Волоха также перечислила дополнительные факторы, которые могли привести к увеличению смертности от COVID-19. Это, в частности: большая нагрузка на медицинскую систему и поздние обращения больных за медицинской помощью.

Читайте такжеУченые выяснили, как значительно снизить смертность от коронавируса

"Я думаю, что здесь играют роль многие факторы", – подытожила медик.

Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред: