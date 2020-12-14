Смертность от коронавируса​ в Украине растет: врач дала тревожный прогноз

Врач объяснила, почему заболеваемость COVID-19 падает, но смертность растет.
Врач-иммунолог Алла Волоха рассказала, почему смертность от коронавируса в Украине растет, хоть и статистика показывает снижение количества заболеваний COVID-19.
"Достаточно большое количество тяжелых больных находится в лечебных учреждениях. Поскольку заболевание протекает довольно долго, это, наверное, отголоски предыдущего подъема заболеваемости. Люди могут быть госпитализированы 3-4 недели, и не всегда после этого они могут выздороветь", – пояснила медик, пишет Obozrevatel.
Волоха также перечислила дополнительные факторы, которые могли привести к увеличению смертности от COVID-19. Это, в частности: большая нагрузка на медицинскую систему и поздние обращения больных за медицинской помощью.
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"Я думаю, что здесь играют роль многие факторы", – подытожила медик.
Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред:
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- Как сказал инфекционист Вадим Аристов, завезти вакцину от коронавируса в Украину фактически невозможно. Для препарата нужно оборудование холодного хранения – вакцина требует заморозки до - 70 градусов – тогда как в нашей стране нет соответствующих фризеров.