"Смертоносный визит Святого Николая": COVID-19 в доме престарелых убил десятки человек

После визита Святого Николая в бельгийском доме престарелых людей покосил коронавирус – более 20 жертв / Reuters

В бельгийском муниципалитете Мол в доме престарелых после визита человека в образе Святого Николая, который не знал, что заражен коронавирусом COVID-19, заболели 36 сотрудников и 121 подопечный, количество жертв достигло 18 человек.

Визит Святого Николая в дом престарелых организовало руководство, пока точно неизвестно, является ли он причиной вспышки заболеваемости – продолжаются исследования, пишет The Brussels Times.

Числе жертв COVID-19 в доме престарелых позже возросло до 23 человек, сообщает RTBF.

В Моле Святой Николай посетил дом престарелых в начале декабря, а потом была зафиксирована вспышка коронавируса.