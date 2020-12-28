"Смертоносный визит Святого Николая": COVID-19 в доме престарелых убил десятки человек

В Бельгии количество жертв коронавируса в одном из домов престарелых подскочило.
В бельгийском муниципалитете Мол в доме престарелых после визита человека в образе Святого Николая, который не знал, что заражен коронавирусом COVID-19, заболели 36 сотрудников и 121 подопечный, количество жертв достигло 18 человек.
Визит Святого Николая в дом престарелых организовало руководство, пока точно неизвестно, является ли он причиной вспышки заболеваемости – продолжаются исследования, пишет The Brussels Times.
Числе жертв COVID-19 в доме престарелых позже возросло до 23 человек, сообщает RTBF.
В Моле Святой Николай посетил дом престарелых в начале декабря, а потом была зафиксирована вспышка коронавируса.
- Напомним, после начала пандемии коронавируса (стартовала в марте) в ряде стран мира ввели карантин.
- В частности, во время карантина не всем можно посещать закрытые учреждения, например дома престарелых. В западных государствах в домах престарелых было организовано массовое тестирование на COVID-19.
Автор: Екатерина Присяжнюк