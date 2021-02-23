СМИ раскрыли подробности старта вакцинации в Украине

В Украине в среду начнется вакцинация от коронавируса, выяснили журналисты / УНИАН

В среду, 24 февраля, в Украине стартует вакцинация от коронавируса COVID-19. Первые уколы сделают в больницах, перепрофилированных для лечения больных коронавирусом.

Вакцинация не будет публичной, пишет РБК-Украина, ссылаясь на источник в Минздраве.

По словам собеседника, прививки от коронавируса начнут делать одновременной по всей территории нашей страны.

"Делать прививки начнут завтра, когда вакцина разойдется по регионам…", – поделился источник.

Напомним, 22 февраля в Украине Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которую сделали в Индии. Препарат имеет локальное (торговое) название Covishield.

Ранее замглавы Минздрава и главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что наша страна получит вакцину AstraZeneca, и на следующий день начнется вакцинация. Чиновник добавил, что первыми планируют вакцинировать врачей в коронавирусных больницах.

В аэропорт Борисполь (находится под Киевом) 23 февраля прибыла первая партия вакцины Covishield.

Справка. Вакцинацию в Украине планируют провести в пять этапов. Начать массовую вакцинацию планируют в конце 2021 года – в начале 2022-го. Вакцинация препаратом, который купило государство, будет бесплатной.