СМИ узнали, где и когда вакцинируют от COVID-19 Зеленского

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский получит прививку от коронавируса уже сегодня, 2 марта.

Главу государства вакцинируют в ходе поездки в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

"Сегодня (вакцинируют Зеленского, - ред.). Среди военных в зоне ООС", - уточнил собеседник.

Президенту введут препарат компании AstraZeneca.

Как сообщал Главред, 8 февраля Зеленский сделал громкое заявление о том, что намерен сделать прививку от коронавируса вместе с военнослужащими после того, как вакцину получат медики. Также он заверил, что согласен привиться от вируса в прямом эфире.

"Точно буду вакцинироваться с нашими военными. Как Верховный Главнокомандующий я это обязан делать. Это будет в первой части, но на втором этапе", – отметил президент.

Коронавирус у Зеленского

9 ноября 2020 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак заболели COVID-19.

Зеленский почти сразу после получения положительного теста на коронавирус переехал в больницу Феофания.

23 ноября Зеленский заявил, что поборол коронавирус. Глава государства получил негативный результат теста.

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Вакцинация от коронавируса в Украине