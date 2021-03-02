СМИ узнали, где и когда вакцинируют от COVID-19 Зеленского

Президент получит прививку препаратом AstraZeneca. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Президент Украины Владимир Зеленский получит прививку от коронавируса уже сегодня, 2 марта.
Главу государства вакцинируют в ходе поездки в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.
"Сегодня (вакцинируют Зеленского, - ред.). Среди военных в зоне ООС", - уточнил собеседник.
Президенту введут препарат компании AstraZeneca.
Как сообщал Главред, 8 февраля Зеленский сделал громкое заявление о том, что намерен сделать прививку от коронавируса вместе с военнослужащими после того, как вакцину получат медики. Также он заверил, что согласен привиться от вируса в прямом эфире.
"Точно буду вакцинироваться с нашими военными. Как Верховный Главнокомандующий я это обязан делать. Это будет в первой части, но на втором этапе", – отметил президент.
Коронавирус у Зеленского
- 9 ноября 2020 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак заболели COVID-19.
- Зеленский почти сразу после получения положительного теста на коронавирус переехал в больницу Феофания.
- 23 ноября Зеленский заявил, что поборол коронавирус. Глава государства получил негативный результат теста.
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Вакцинация от коронавируса в Украине
- 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
- 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
- Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS-CoV-2.
- В Украине в течение пяти дней - с 24-го по 28 февраля - прививку от COVID-19 получил 3141 украинец.
- В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield. Вакцинация прошла перед объективами журналистов.
- По состоянию на утро 2 марта, в Украине привито от коронавируса 4905 человек. За минувшие сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области (400 прививок).
- 2 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил о хорошем самочувствии после вакцинации индийским препаратом Covishield.