СМИ узнали, где в Киеве в маршрутках можно проехаться без спецпропуска

Локдаун в Киеве 2021 не помешал некоторым маршрутчикам перевозить всех желающих, узнали журналисты.
В Киеве в понедельник, 5 апреля, в первый день жесткого карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, на территории одного жилого массива в маршрутных такси можно проехаться без специального пропуска.
Спецпропуск на транспорт по состоянию на 9:46 был не нужен для проезда в маршрутках, которые останавливаются на Позняках, сообщает Сегодня.
По его данным, водители маршруток были рады немногочисленным пассажирам.
"…На Позняках в маршрутках можно ездить свободно – без пропуска... Сегодня желающих проехаться в маршрутках совсем немного", – отмечается в материале.
В Telegram-канале Киев Сейчас также говорится, что на Позняках в маршрутках можно проехаться свободно.
Напомним, 5 апреля в Киеве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом стартовал новый локдаун 2021. Власти решили, что ужесточенный карантин должен действовать как минимум до 16 апреля.
Во время локдауна в частности нельзя ездить в транспорте без спецпропуска, закрыты заведения культуры, общественного питания, развлекательные заведения и некоторые магазины.
COVID-19 в Киеве – что нужно знать
- По состоянию на 5 апреля вирус нашли у 167 668 человек, умерли 3 617 заболевших, а выздоровели 107 559 пациентов.
- В столице 4 апреля вирус диагностирован у 458 человек, 3 числа – у 552-х, а 2-го – у 2053-х.