СМИ узнали, где в Киеве в маршрутках можно проехаться без спецпропуска

На Позняках в маршрутках для проезда не требовали спецпропуск, выяснили журналисты / УНИАН

В Киеве в понедельник, 5 апреля, в первый день жесткого карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, на территории одного жилого массива в маршрутных такси можно проехаться без специального пропуска.

Спецпропуск на транспорт по состоянию на 9:46 был не нужен для проезда в маршрутках, которые останавливаются на Позняках, сообщает Сегодня.

По его данным, водители маршруток были рады немногочисленным пассажирам.

"…На Позняках в маршрутках можно ездить свободно – без пропуска... Сегодня желающих проехаться в маршрутках совсем немного", – отмечается в материале.

В Telegram-канале Киев Сейчас также говорится, что на Позняках в маршрутках можно проехаться свободно.

Напомним, 5 апреля в Киеве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом стартовал новый локдаун 2021. Власти решили, что ужесточенный карантин должен действовать как минимум до 16 апреля.

Во время локдауна в частности нельзя ездить в транспорте без спецпропуска, закрыты заведения культуры, общественного питания, развлекательные заведения и некоторые магазины.

COVID-19 в Киеве – что нужно знать