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СМИ узнали, какие паспорта вакцинации закроют поездки в ЕС

12 марта 2021, 22:46
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Введение так называемых "паспортов вакцинации" должно упростить поездки в пределах ЕС.

Евросоюз
В ЕС признают только те паспорта вакцинации, в которых указана прививка, сделанная признанной Европой вакциной / Reuters

Евросоюз будет признавать "паспорта вакцинации" в случаях, если прививки были сделаны теми вакцинами, которые одобрены европейским регулятором. Страны ЕС могут вакцинировать своих граждан другими препаратами, однако лица с такими паспортами вакцинации не смогут свободно пересекать границы стран наднационального объединения, сообщает Euronews.

Еврокомиссар по правовым вопросам Дидье Рейнджерс объяснил, что страны Евросоюза могут делать прививки от коронавируса своими гражданами другими вакцинами, которые не утверждены Брюсселем. Но при таком условии их паспорта вакцинации не станут пропуском для свободных поездок по территории государств ЕС. Такая проблема связана с тем, что Евросоюз не уверен в качестве этих препаратов.

Также он подчеркнул, что для Еврокомиссии остаются важными вопросы защиты данных и дискриминации, так как не все люди получат равный доступ к вакцинации.Читайте такжеСМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС

COVID-паспорт и поездки за границу

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