СМИ узнали, какие паспорта вакцинации закроют поездки в ЕС

Введение так называемых "паспортов вакцинации" должно упростить поездки в пределах ЕС.
Евросоюз будет признавать "паспорта вакцинации" в случаях, если прививки были сделаны теми вакцинами, которые одобрены европейским регулятором. Страны ЕС могут вакцинировать своих граждан другими препаратами, однако лица с такими паспортами вакцинации не смогут свободно пересекать границы стран наднационального объединения, сообщает Euronews.
Еврокомиссар по правовым вопросам Дидье Рейнджерс объяснил, что страны Евросоюза могут делать прививки от коронавируса своими гражданами другими вакцинами, которые не утверждены Брюсселем. Но при таком условии их паспорта вакцинации не станут пропуском для свободных поездок по территории государств ЕС. Такая проблема связана с тем, что Евросоюз не уверен в качестве этих препаратов.
Также он подчеркнул, что для Еврокомиссии остаются важными вопросы защиты данных и дискриминации, так как не все люди получат равный доступ к вакцинации.Читайте такжеСМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС
COVID-паспорт и поездки за границу
- В рамках кампании по вакцинации против коронавируса ряд государств решили создать так называемые "паспорта вакцинации" – документы, в которых содержится информация о том, что человек сделал прививку против коронавирусной инфекции.
- Лидеры стран ЕС уже договорились создать "COVID-паспорта". Евросоюз планирует ввести такие документы уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 10 марта заявил, что украинцам, которые дважды сделали прививку от коронавируса, будут выдаваться сертификаты вакцинации. Документ выдадут бесплатно.
- В Евросоюзе зарегистрировано уже четыре вакцины от коронавируса – Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Jonson&Jonson. Вакцина CoviShield не зарегистрирована в ЕС, что может привести к проблемам во время поездок украинцев в европейские страны.