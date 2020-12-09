СМИ узнали новую вероятную дату начала локдауна в Украине

Обнародована еще одна вероятная дата старта в Украине более жестких карантинных мер / УНИАН

Появилась еще одна вероятная дата начала действия более жесткого карантина в Украине – локдауна для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Локдаун в Украине может стартовать с 1 января, сообщает ТСН.ua со ссылкой на источник в Кабмине.

Собеседник подтвердил информацию, которая ранее появилась в СМИ, – жесткие ограничительные меры могут начать действовать с 8 января.

"Называйте это как хотите, но транспорт будет работать, поэтому это не совсем локдаун. Есть две даты: с 1 января и с 8 января…", – поделился источник.

Ранее появился проект постановления правительства, в котором говорится, что в Украине локдаун могут ввести с 8 по 25 января 2021 года.

Дату начала локдауна Кабмин должен утвердить 9 декабря.

Карантин в Украине – что нужно знать

Из-за COVID-19 в нашей стране карантин ввели с 11 марта. Сначала карантинные ограничение были строгими, а позже их смягчали.

В октябре Кабмин решил, что карантин должен действовать до конца текущего года.

Позже в нашей стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация, и власти решили ужесточить карантинные меры – был анонсирован локдаун.