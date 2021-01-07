СМИ узнали о решении Офиса Зеленского по локдауну в Украине

Локдаун в Украине продлится до 24 января.
Жесткий карантин в Украине состоится в период с 8 по 24 января. В рамках совещания во главе с президентом Владимиром Зеленским было принято решение не переносить усиление противоэпидемиологических мер в январе.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе главы государства, власти не собираются переносить дату введения карантинных мероприятий.
"Будет карантин с 8 по 24 число. Как и предполагался", - отметил собеседник издания.
Данную информацию также подтвердил и глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, никаких изменений не предвидится.
"Как я и говорил ранее, у нас ничего не меняется, жесткий карантин с 8-го по 24-е включительно", - уточнил министр, добавив, что ограничения будут действовать на основе постановления правительства №1236.
В свою очередь, замглавы министерства здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что карантин также будет работать на базе решений, принятых на внеочередном заседании Кабмина во вторник, 5 января.Читайте такжеРабота транспорта во время локдауна: в Киеве вводят жесткие ограничения
Локдаун в Украине
- Правительство приняло решение о введении жесткого карантина на территории страны на период с 8 по 24 января еще 9 декабря 2020 года. В Кабмине заявили, что власти ставят перед собой задачу не допустить начала второй волны COVID-19 в Украине.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 5 января заявил, что во время усиленного карантина в Украине в магазинах будут продаваться продукты питания, лекарственные средства, медицинские изделия, средства связи, средства гигиены, ветеринарные препараты и корма для животных. Кроме того, власти разрешили продажу бытовой химии и печатной прессы.
- В прессе циркулировала информация о том, что карантин могут перенести или отменить, однако источники СМИ в Офисе президента данные сведения не подтверждали.
- Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан 7 января заявил, что локдаун в Украине переносить не будут, а решение об этом принято уже окончательно.