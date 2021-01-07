СМИ узнали о решении Офиса Зеленского по локдауну в Украине

Новый карантин в Украине стартует с 8 января / УНИАН

Жесткий карантин в Украине состоится в период с 8 по 24 января. В рамках совещания во главе с президентом Владимиром Зеленским было принято решение не переносить усиление противоэпидемиологических мер в январе.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе главы государства, власти не собираются переносить дату введения карантинных мероприятий.

"Будет карантин с 8 по 24 число. Как и предполагался", - отметил собеседник издания.

Данную информацию также подтвердил и глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, никаких изменений не предвидится.

"Как я и говорил ранее, у нас ничего не меняется, жесткий карантин с 8-го по 24-е включительно", - уточнил министр, добавив, что ограничения будут действовать на основе постановления правительства №1236.

В свою очередь, замглавы министерства здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что карантин также будет работать на базе решений, принятых на внеочередном заседании Кабмина во вторник, 5 января.Читайте такжеРабота транспорта во время локдауна: в Киеве вводят жесткие ограничения

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