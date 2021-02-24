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СМИ узнали о сроках продажи вакцины от COVID-19 в Украине и шансах на отпуск в странах ЕС

24 февраля 2021, 18:03
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В Украине может появиться коммерческая вакцинация от коронавируса.

вакцинация
В Украине только 43% граждан готовы сделать прививку от коронавируса - источник / Reuters

Государство во второй половине года может разрешить продажу вакцины от COVID-19 медицинским центрам. При таком условии будет запущен процесс коммерческой вакцинации, прохождение которого может позволить украинцам отправиться на отдых в страны Евросоюза, сообщает со ссылкой на источник в правительстве издание Европейская правда.

В частности, как утверждает ЕП, один из чиновников Кабмина заявил, что уже в марте в Украину привезут вакцины Pfizer и Sinovac, после чего в стране появятся миллионы доз препаратов.

"В первой декаде марта мы получим нашу долю вакцин Pfizer, 150 000 вакцин, а до конца марта начнутся поставки вакцины Sinovac и счет пойдет на миллионы доз", - заявил собеседник издания, отметив, что в течение 2021 года государство планирует вакцинировать 16 миллионов украинцев. В 2023 году число вакцинированных граждан должно достичь показателя не менее 22 миллионов.

Примечательно, что далеко не все украинцы собираются делать прививки от коронавируса.

"Статистика показывает, что только 43 процента готовы вакцинироваться. Более того, значительная их часть имеет дополнительные условия, например, вакцина определенного производителя, либо не в первой очереди", - уточнил чиновник.Читайте такжеВакцинация от коронавируса в Украине с 24 февраля: кого ждет бесплатная прививка

Следовательно, в Украине появляется возможность запустить коммерческую вакцинацию от коронавируса. Скорее всего, ей могут воспользоваться украинцы, которые захотят отправиться летом на отдых за границу.

"До пятой группы плановой вакцинации дойдет во второй половине года, однако чтобы позволить украинцам отдохнуть летом за границей, возможна продажа вакцин по себестоимости медицинским центрам, что запустит коммерческие прививки", - сказал источник, добавив, уже с 1 марта в Украине планируется запуск специального портала, в котором будет указано, кто прошел вакцинацию.

Там можно будет встать на очередь вакцинации, а в случае прохождения процедуры получить специальный сертификат, позволяющий отправиться на отдых за рубеж.

"В нем можно встать в очередь и узнать примерное время вашей вакцинации, а вакцинированные лица получат подтверждение в виде QR-кода, который может стать тем самым паспортом вакцинации, по которому украинцев будут пускать на летний отдых за границу", - добавил собеседник издания, подчеркивая, что вакцины, которые привозят в Украину, сертифицированы в Евросоюзе. Поэтому украинский "паспорт вакцинации" станет пропуском для отдыха в Европе. Однако консультации с ЕС по данному вопросу пока не стартовали.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

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