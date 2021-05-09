СМИ узнали, почему регистрация Спутник V в ЕС на грани провала

Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не может одобрить вакцину Спутник V на территории стран ЕС.
Евросоюз на данный момент не может одобрить использование вакцины от COVID-19 Спутник V на территории европейских государств. Требования Брюсселя оказались более высокими, чем ожидала Россия. При этом переговоры Берлина и Москвы по поставкам вакцины в Германию зашли в тупик. Перспективы такой сделки близки к нулю.
Как сообщает немецкое издание Bild, появление российской вакцины от коронавируса Спутник V на европейском вакцинном рынке вряд ли возможно: регулятор не одобряет препарат, а Москва не ожидала, что требования будут настолько высокими.
Кроме того, зашли в тупик и переговоры Германии с Россией о поставках российской вакцины. Вакцину можно закупить и доставить в ФРГ в июне-июле только в том случае, если будут сокращены объемы поставок препаратов, уже законтрактованных в Индии.Читайте такжеНовый скандал с вакциной Спутник V в Словакии: Россия продала препарат с другим составом
"Но одобрение вакцины Спутник V Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) до сих пор находится под вопросом. По информации Bild, требования к процедуре согласования значительно выше, чем ожидают в Москве", - подчеркивает издание.
Регистрация вакцины Спутник V в Евросоюзе
- Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 4 марта объявило о запуске процедуры комплексного изучения российской вакцины от COVID-19 Спутник V. В Евросоюзе работают над проверкой качества, безопасности и эффективности препарата.
- В Еврокомиссии 5 марта сказали, что страны Европы могут покупать вакцины от коронавируса из России и Китая, однако использовать их будут только на свой страх и риск. Препараты не зарегистрированы на наднациональном уровне в Евросоюзе.
- Глава Европейского агентства лекарственных средств Криста Виртумер-Хозе 9 марта заявила о том, что вакцина Спутник V все еще проверяется. Препарат пока не может быть зарегистрирован, так как нет достаточных данных о том, что вакцина соответствует требованиям Евросоюза.