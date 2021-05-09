СМИ узнали, почему регистрация Спутник V в ЕС на грани провала

Германия и Россия не договорились о поставках вакцины Спутник V - CМИ / Reuters

Евросоюз на данный момент не может одобрить использование вакцины от COVID-19 Спутник V на территории европейских государств. Требования Брюсселя оказались более высокими, чем ожидала Россия. При этом переговоры Берлина и Москвы по поставкам вакцины в Германию зашли в тупик. Перспективы такой сделки близки к нулю.

Как сообщает немецкое издание Bild, появление российской вакцины от коронавируса Спутник V на европейском вакцинном рынке вряд ли возможно: регулятор не одобряет препарат, а Москва не ожидала, что требования будут настолько высокими.

Кроме того, зашли в тупик и переговоры Германии с Россией о поставках российской вакцины. Вакцину можно закупить и доставить в ФРГ в июне-июле только в том случае, если будут сокращены объемы поставок препаратов, уже законтрактованных в Индии.Читайте такжеНовый скандал с вакциной Спутник V в Словакии: Россия продала препарат с другим составом

"Но одобрение вакцины Спутник V Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) до сих пор находится под вопросом. По информации Bild, требования к процедуре согласования значительно выше, чем ожидают в Москве", - подчеркивает издание.

Регистрация вакцины Спутник V в Евросоюзе