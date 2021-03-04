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СМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС

4 марта 2021, 19:00

На Западе считают, что CoviShield и Astra Zeneca – это две разные вакцины.

безвиз, ЕС, Украина
Украинцы не смогут отправиться в ЕС по безвизу, так как вакцину Covishield не признает Европа / espreso.tv

В Евросоюзе пока одобрили только три вакцины от COVID-19 – Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Препарат CoviShield, который используют для вакцинации в Украине, в Европе пока не зарегистрирован. Несмотря на то, что вакцину CoviShield называют аналогом одобренной в ЕС AstraZeneca, формально это два разных препарата. И так как индийский вариант AstraZeneca не получил регистрацию в ЕС, украинцы могут столкнуться с проблемой при пересечении границы с европейскими государствами, пишет Апостроф.

В чем проблема вакцины CoviShield

В материале речь идет о том, что ряд стран Евросоюза уже упростил въезд для лиц, которые сделали прививку от коронавируса. К примеру, в Польше отменили обязательную 10-дневную самоизоляцию для тех людей, которые прошли процедуру вакцинации. Однако Варшава признает только вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna или AstraZeneca.

Украинские власти уверяют, что AstraZeneca и CoviShield – это одна и та же вакцина. Индийский вариант производится в Индии по лицензии AstraZeneca, а CoviShield является местным названием препарата. Но в реальности ситуация оказывается более сложной.

Европейский регулятор зарегистрировал AstraZeneca, однако CoviShield в списке разрешенных препаратов нет. Во Всемирной организации здравоохранения CoviShield есть в списке одобренных вакцин, но отдельной строкой от вакцины AstraZeneca. Таким образом, на Западе считают, что разница между CoviShield и AstraZeneca все-таки существует.Читайте такжеКомаровский рассказал, почему не будет прививаться вакциной Covishield

Впрочем, это не означает, что у вакцины CoviShield плохое качество – отсутствие ее регистрации в ЕС не свидетельствует о плохом качестве вакцины. К тому же препарат зарегистрирован в Канаде, где серьезная лекарственная регуляторная система.

Проблема состоит в том, что привившись CoviShield, украинцы вряд ли смогут отправиться в страны Европейского Союза из-за отсутствия регистрации препарата.

Когда в Украине появится одобренная в ЕС вакцина

Украина планирует получить препарат Pfizer-BioNTech. В феврале поставки по программе COVAX сорвались, а получение 10 миллионов доз вакцины от производителям пока только запланировано.

Вакцины явно не хватит для всех: если препарат поступит в Украину в первое декаде марта, то люди, которые сделают прививку, успеют попасть в страны ЕС без обязательного прохождения карантина только в первых числах апреля.

В ближайшем будущем Евросоюз может упростить въезд на территорию европейских стран после запуска "сертификатов вакцинации". Не исключено, что это станет решением проблем поездок в ЕС для стран, которые не входят в Союз.

"Возможно, это станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран", - ранее заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель.Читайте такжеВ Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShield

Впрочем, непонятно, признает ли Брюссель вакцинацию препаратом CoviShield, который не зарегистрирован в Евросоюзе, основанием для въезда на территорию европейских государств.

Какие будут последствия

Как полагает экономист Андрей Новак, никаких преимуществ свободного пересечения границ со странами ЕС для Украины не будет. При этом сократятся деловые контакты, что негативно отразится на экономическом сотрудничестве Киева и Европы.

"Фактически это нивелирует преимущества безвиза. Во-вторых, значительно сократятся деловые контакты между украинскими и европейскими бизнесменами что, в свою очередь, приведет к уменьшению товарооборота между Украиной и ЕС", - считает Новак.

Глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха полагает, что от этого пострадает и туристический бизнес. Ситуация вряд ли изменится в ближайшее время, поэтому украинцам следует отправляться на отдых в страны массового туризма.

"Скорее всего, в ближайшее время больших сдвижек не будет, Европа не особо сильно нас ждет, и украинцам нужно планировать свой отдых в странах массового туризма: Турция, Египет, Черногория, Хорватия, которые заинтересованы и в украинском рынке", - считает эксперт.Читайте такжеВ ВСУ рассказали о массовом отказе бойцов ООС от вакцинации

Также он подчеркнул, что даже вакцинация препаратом Pfizer вряд ли помогла бы безвизовым поездкам украинцев в страны ЕС. На данный момент в Брюсселе точно не знают, когда и при каких условиях будут открыты границы. Разговоры о сертификатах вакцинации – это только планы.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

  • На территории Украины 23 февраля зарегистрировали индийскую вакцину от коронавируса CoviShield. Ее называют аналогом препарата компании Astra Zeneca, произведенным по британской лицензии в Индии. В тот же день в страну прибыла первая партия препарата, которая включает 500 доз.
  • Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Первые прививки сделали медицинским работникам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Далее стартовала вакцинация военнослужащих. Власти планируют вакцинировать 21 млн украинцев.

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