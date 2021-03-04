СМИ выяснили важные детали плана Евросоюза по COVID-паспортам

В СМИ выяснили, какая информация будет указываться в ковид-паспортах, план введения которых Евросоюз представит уже в марте.
COVID-паспорта, план введения которых хотят представить в ЕС в марте для ускорения открытия границ, вероятно, будут включать следующую информацию:
- информацию о вакцинации,
- выздоровлении от коронавируса,
- записи об отрицательных ПЦР-тестах путешественников.
"В проекте дипломатической записки, которую увидел Financial Times, говорится о том, что система, вероятно, будет базироваться на трех критериях, указанных Урсула фон дер Ляен (президентом Еврокомиссии) в понедельник: данные об отрицательных тестах на COVID-19, вакцинации и выздоровлении от вируса для тех, кто ранее был заражен", - пишет Financial Times.
Послы ЕС обсудили это предложение 3 марта. В частном порядке дипломаты жаловались, что схема Еврокомиссии была им навязана в сжатые сроки. Представители ЕК объяснили, что такая быстрая работа обусловлена необходимостью внедрения системы COVID-паспортов к сезону летних каникул.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- На территории Украины 23 февраля зарегистрировали индийскую вакцину от коронавируса CoviShield. Ее называют аналогом препарата компании Astra Zeneca, произведенным по британской лицензии в Индии. В тот же день в страну прибыла первая партия препарата, которая включает 500 доз.
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Первые прививки сделали медицинским работникам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Далее стартовала вакцинация военнослужащих. Власти планируют вакцинировать 21 млн украинцев.