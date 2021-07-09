УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Смогут ли украинцы, вакцинированные CoronaVac, путешествовать по миру - ответ Минздрава

9 июля 2021, 10:21
Прослушать новость
Остановить

Политики и дипломаты делают все возможное, чтобы украинцы, привитые китайской вакциной Sinovac, могли путешествовать, заверил Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться / УНИАН

Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что во время встречи с генеральным директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гансом Клюге обсуждал вопрос признания странами мира китайской вакцины Sinovac, чтобы украинцы могли беспрепятственно путешествовать по миру.

"В первые дни на посту министра здравоохранения меня спрашивали, когда ВОЗ признает вакцину Sinovac, которую мы используем в Украине. Я обещал, что это произойдет через неделю-две. Как видим, это произошло. И вакцина CoronaVac признана ВОЗ и на нее можно выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации ", - отметил Ляшко, передает ТСН.

Глава Минздрава также добавил, что политики и дипломаты делают все возможное, чтобы украинцы, привитые китайской вакциной, могли путешествовать по миру.

"В понедельник я был в Брюсселе, встречался с генеральным директором Европейского регионального бюро ВОЗ Гансом Клюге, где мы проговаривали эти вещи. В частности о международном праве, которое предусматривает, что путешествовать и пересекать границы во время эпидемии можно при условии полного курса вакцинации вакцинами, которые признаны ВОЗ. Там меня заверили, что они работают со всеми странами для того, чтобы они быстрее признали вакцины, которые признаны внешним регулятором – ВОЗ", - добавил министр.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться. Все остальное, по его словам, сделают дипломаты и политики.

Реклама

COVID-паспорта и поездки за границу

  • В Евросоюзе еще в марте стартовали консультации с целью создания электронных сертификатов вакцинации ("ковид" - паспортов). Указывалось, что лица, которые сделали прививки от коронавируса вакцинами, которые не признаны на территории стран наднационального объединения, могут столкнуться с проблемами во время пересечения границы.
  • СМИ утверждали, что ЕС пока признает только три препарата от COVID-19 – это Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. В то же время в списках ЕМА нет вакцины Covishield, которой прививаются украинцы.
  • Работа системы ковид-паспортов стартовала в ЕС с 1 июля. В документ, который нужен для въезда в страны Евросоюза, вносится информация, связанная с заболеваемостью COVID-19 и прохождением теста на коронавирус каждого гражданина.
  • Украина 1 июля также запустила паспорта вакцинации. В ЕС утверждены только две вакцины из тех, которыми прививаются украинцы – Pfizer и AstraZeneca. Лица, которые сделали прививку индийским препаратом Covishield, могут посещать только Австрию, Германию, Словакию, Грецию, Ирландию, Испанию и Эстонию.
  • 8 июля СМИ писали, что украинцы, получившие две дозы вакцины от коронавируса CoronaVac, имеют возможность посетить 10 стран. В частности, это Испания; Эстония; Австрия; Нидерланды; Молдова; Венгрия; Турция; Греция; Болгария; Португальская Мадейра.

Вакцина CoronaVac

CoronaVac – вакцина, созданная разработчиками китайской биофармацевтической компании Sinovac.

Препарат создан по традиционной методике. Он содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.

ВОЗ новости Украины Виктор Ляшко вакцина от коронавируса вакцина Sinovac CoronaVac
Сейчас вы просматриваете новость «Смогут ли украинцы, вакцинированные CoronaVac, путешествовать по миру - ответ Минздрава». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду из 60-х вернулась любимая ретро-прическа Жаклин КеннедиВ моду из 60-х вернулась любимая ретро-прическа Жаклин Кеннеди С праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравленияС праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравления День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем ИванаДень ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана Гороскоп на 8 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждут непреодолимые препятствия, обман и травмыГороскоп на 8 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждут непреодолимые препятствия, обман и травмы Врачи рассказали о важных пяти минутах, которые могут продлить жизньВрачи рассказали о важных пяти минутах, которые могут продлить жизнь

Последние новости

10:21

Смогут ли украинцы, вакцинированные CoronaVac, путешествовать по миру - ответ Минздрава

10:18

Новая волна COVID-19 осенью и штамм Дельта: Ляшко обратился к украинцам Видео

09:30

5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 лет Видео

09:16

В Украине запретят ряд сайтов: под патронатом СНБО появится реестр "Укркомнадзора"

09:04

Суд продлил куму Путина домашний арест

Реклама
08:57

Полез в реку в костюме: министр Малюська снова озадачил странным фото

08:24

Как сбросить вес после беременности и сколько это занимает времени Видео

08:22

Гороскоп на 9 июля 2021 всех знаков Зодиака: жертва происков и "переворот" в любовной сфере Видео

08:20

Угроза Украине и НАТО: в США предупредили о новом ударе по Северному потоку-2 Видео

08:18

COVID-19 в Украине не отступает: за сутки - более 600 новых больных Видео

07:45

Вы любите не "Любовь и голуби" - вы любите совок мнение

07:28

В Черногории задержали автобус с украинцами: водителей подозревают в перевозке фальшивых денег

07:10

Переговоры Меркель и Путина по СП-2 перед встречей с Зеленским: в РФ назвали главную проблему ФРГ Видео

07:02

Жара усилится до +33: какой будет погода в Украине сегодня Видео

06:47

У Януковича родился ребенок от новой молодой жены – астролог Видео

06:36

"Каждый из нас - президент": стало известно, когда можно купить книгу Мендель и сколько она стоит

06:22

Штамм "Дельта": чего следует бояться и спасает ли вакцинация мнение

05:30

Эксперт оценил шансы Зеленского пройти во второй тур на выборах президента

05:28

Нападение РФ на Украину и вопрос СП-2: дипломат назвал сценарий для Зеленского на встречу с Меркель Видео

05:02

Медик ответил, безопасно ли вакцинироваться от COVID-19 в жару Видео

Реклама
04:42

Эксперт объяснил хитрую многоходовку Кремля с привлечением США к переговорам по Донбассу Видео

03:50

Огромный астероид приближается к Земле: ученые назвали дату и угрозы

03:20

В Польше двух мужчин вылечили от COVID-19 c помощью пересадки кала Видео

02:51

Как записать ребенка в школу: простая инструкция с ответами для родителей

02:19

Гороскоп на новолуние в июле 2021 года для всех знаков Зодиака: сокрушительный провал или взлет Видео

01:17

Угроза Третьей мировой: эксперт объяснил наглую провокацию РФ у базы НАТО Видео

01:09

Героизация Бандеры и Шухевича может рассорить Украину с Польшей - эксперт

00:17

Тренер рассказала, как научиться не заедать стресс

08 июля, четверг
23:37

Война достала и оленя: на Луганщине у людей живет настоящий Бэмби Видео

23:36

Как жить дольше: простой и быстрый ежедневный ритуал, который может продлить жизнь Видео

23:04

Скандальный нардеп Юрченко под наркотиками устроил ДТП в центре Львова и избил водителя - СМИ Видео

22:50

Одиозного нардепа Киву заметили на отдыхе в элитном отеле Турции Видео

22:31

Скоро и на руки: Минсоцполитики направило в регионы 1,1 млрд грн на новые субсидии Видео

22:26

Мутная моча: пять серьезных причин и что делать дальше Видео

22:25

В Швеции сразу после вылета разбился самолет с пассажирами

22:21

Удар Евросоюза по России: Шмыгаль рассказал, как Европа может "отключить" Газпрому Северный поток-2 Видео

22:10

Пять способов узнать, сильна ли ваша иммунная система Видео

22:06

Убийство президента Гаити и грустные аналогии с Украиной мнение

22:05

Как раз в день рождения: в Кривом Роге жестоко расправились с пенсионером

21:52

Бывшая супруга Меладзе прокомментировала секс-скандал

Реклама
21:43

Сердечный приступ: девять симптомов, которые могут проявиться за несколько месяцев до смертельного события Видео

21:39

Вопрос с водой в Крыму решен: в России сделали заявление и раскрыли причину Видео

21:29

Осторожно, очень опасно: ВОЗ начала отслеживать "российский" штамм коронавируса

21:17

Ударная бригада Лукашенко и его сын: кто попал в список санкций Украины против Беларуси

21:16

СМИ выяснили, какую новую должность получит Юлия Мендель

20:50

Поссорились из-за очереди: в киевском магазине покупатель проштрыкнул ножем своего оппонента

20:50

Больше вреда, чем пользы: назван утренний ритуал, который может быть вреден для здоровья Видео

20:42

Вступление Украины в НАТО: Киев призвал Альянс не прикрываться "реформами" и сделать заявление об РФ Видео

20:22

В Херсоне ввели режим ЧС: люди рискуют остаться без воды

20:13

Снова на паузе: Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять