Смогут ли украинцы, вакцинированные CoronaVac, путешествовать по миру - ответ Минздрава

Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться / УНИАН

Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что во время встречи с генеральным директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гансом Клюге обсуждал вопрос признания странами мира китайской вакцины Sinovac, чтобы украинцы могли беспрепятственно путешествовать по миру.

"В первые дни на посту министра здравоохранения меня спрашивали, когда ВОЗ признает вакцину Sinovac, которую мы используем в Украине. Я обещал, что это произойдет через неделю-две. Как видим, это произошло. И вакцина CoronaVac признана ВОЗ и на нее можно выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации ", - отметил Ляшко, передает ТСН.

Глава Минздрава также добавил, что политики и дипломаты делают все возможное, чтобы украинцы, привитые китайской вакциной, могли путешествовать по миру.

"В понедельник я был в Брюсселе, встречался с генеральным директором Европейского регионального бюро ВОЗ Гансом Клюге, где мы проговаривали эти вещи. В частности о международном праве, которое предусматривает, что путешествовать и пересекать границы во время эпидемии можно при условии полного курса вакцинации вакцинами, которые признаны ВОЗ. Там меня заверили, что они работают со всеми странами для того, чтобы они быстрее признали вакцины, которые признаны внешним регулятором – ВОЗ", - добавил министр.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться. Все остальное, по его словам, сделают дипломаты и политики.

Реклама

COVID-паспорта и поездки за границу

В Евросоюзе еще в марте стартовали консультации с целью создания электронных сертификатов вакцинации ("ковид" - паспортов). Указывалось, что лица, которые сделали прививки от коронавируса вакцинами, которые не признаны на территории стран наднационального объединения, могут столкнуться с проблемами во время пересечения границы.

СМИ утверждали, что ЕС пока признает только три препарата от COVID-19 – это Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. В то же время в списках ЕМА нет вакцины Covishield, которой прививаются украинцы.

Работа системы ковид-паспортов стартовала в ЕС с 1 июля. В документ, который нужен для въезда в страны Евросоюза, вносится информация, связанная с заболеваемостью COVID-19 и прохождением теста на коронавирус каждого гражданина.

Украина 1 июля также запустила паспорта вакцинации. В ЕС утверждены только две вакцины из тех, которыми прививаются украинцы – Pfizer и AstraZeneca. Лица, которые сделали прививку индийским препаратом Covishield, могут посещать только Австрию, Германию, Словакию, Грецию, Ирландию, Испанию и Эстонию.

8 июля СМИ писали, что украинцы, получившие две дозы вакцины от коронавируса CoronaVac, имеют возможность посетить 10 стран. В частности, это Испания; Эстония; Австрия; Нидерланды; Молдова; Венгрия; Турция; Греция; Болгария; Португальская Мадейра.