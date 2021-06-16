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Снова больше тысячи новых диагнозов за сутки: коронавирус в Украине активизировался

16 июня 2021, 08:21

Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Киеве, Киевской и Харьковской областях. В целом, выявлено 1045 инфицированных COVID-19.

коронавирус
Минздрав Украины обновил COVID-статистику - опубликованы данные на 16 июня 2021 / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 16 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1045 жителей страны. В том числе заболели 46 детей и 23 медицинских сотрудника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 699 человек; летальных случаев - 78, выздоровели 4 802 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 226 037 человек;
  • выздоровели - 2 140 978 человек;
  • летальных исходов - 51 847;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 576 820.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро вторника, 15 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1014 жителей страны. Утром в понедельник в Минздраве отчитались о 420 поставленных диагнозах.

В Национальной академии наук Украины сообщили, что опасный штамм коронавируса "Дельта" быстро распространяется на територии России. Существует риск, что новая волна коронавируса в Украине начнется с восточных областей.

Специалисты из Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне рассказали, кто рискует повторно заболеть коронавирусом.

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