Снова подскочило число больных и жертв COVID-19 в Украине - свежая статистика

За сутки коронавирус выявили у более 17 тысяч украинцев. Число жертв болезни измеряется сотнями.
По состоянию на утро пятницы, 16 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 17 479 жителей страны. В том числе заболели 709 детей и 378 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 4 348 человек; летальных случаев - 438, выздоровели 12 054 человека. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 16 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 1 609 случаев заражения коронавирусом, умерли 49 человек, выздоровели - 1 156.
Всего в Киеве заболел 183 300 человек, умерли - 4 121 вылечились - 114 396.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 921 244 человека;
- выздоровели - 1 465 820 человек;
- летальных исходов - 39 096;
- проведено ПЦР-тестов - 8 869 518.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
13 520 человека привиты против COVID-19 за сутки 15 апреля 2021 в Украине.
432 817 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 432 815 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1609 случаев / 1770 прививок;
- Винницкая область - 404 случая / 225 прививок;
- Волынская область - 426 случаев / 688 прививок;
- Днепропетровская область - 1332 случая / 385 прививок;
- Донецкая область - 686 случаев / 460 прививок;
- Житомирская область - 530 случаев / 678 прививок;
- Закарпатская - 162 случая / 420 прививок;
- Запорожская область - 787 случаев / 558 прививок;
- Ивано-Франковская область - 150 случаев / 497 прививок;
- Киевская область - 926 случаев / 97 прививок;
- Кировоградская область - 182 случая / 300 прививок;
- Луганская область - 290 случаев / 200 прививок;
- Львовская область - 1365 случаев / 2650 прививок;
- Николаевская область - 400 случаев / 237 прививок;
- Одесская область - 1315 случаев / 893 прививки;
- Полтавская область - 688 случаев / 352 прививки;
- Ровенская область - 554 случая / 470 прививок;
- Сумская область - 723 случая / 250 прививок;
- Тернопольская область - 460 случаев / 487 прививок;
- Харьковская область - 1377 случаев / 230 прививок;
- Херсонская область - 316 случаев / 280 прививок;
- Хмельницкая область - 892 случая / 680 прививок;
- Черкасская область - 953 случая / 165 прививок;
- Черновицкая область - 276 случаев / 310 прививок;
- Черниговская область - 676 случаев / 238 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на 7 апреля коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. COVID-19 убил за сутки 481 украинца.
- По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине выявили у рекордного числа украинцев - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
- По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
- Антирекорд по Киеву был установлен по состоянию на утро 15 апреля - от коронавирусной болезни умер 51 человек.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
- Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.
- Жесткий карантин в Киеве продлили на 2 недели – до 30 апреля. Эпидемиологическая ситуация в городе не улучшается.
- По состоянию на 15 апреля в Украине 13 регионов находились в "красной" зоне карантина.