Снова подскочило число больных и жертв COVID-19 в Украине - свежая статистика

За минувшие 24 часа с коронавирусом госпитализированы более 4 тыс. человек / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 16 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 17 479 жителей страны. В том числе заболели 709 детей и 378 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 4 348 человек; летальных случаев - 438, выздоровели 12 054 человека. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 16 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 16 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1 609 случаев заражения коронавирусом, умерли 49 человек, выздоровели - 1 156.

Всего в Киеве заболел 183 300 человек, умерли - 4 121 вылечились - 114 396.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 921 244 человека;

выздоровели - 1 465 820 человек;

летальных исходов - 39 096;

проведено ПЦР-тестов - 8 869 518.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

13 520 человека привиты против COVID-19 за сутки 15 апреля 2021 в Украине.

432 817 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 432 815 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 1609 случаев / 1770 прививок;

Винницкая область - 404 случая / 225 прививок;

Волынская область - 426 случаев / 688 прививок;

Днепропетровская область - 1332 случая / 385 прививок;

Донецкая область - 686 случаев / 460 прививок;

Житомирская область - 530 случаев / 678 ​​прививок;

Закарпатская - 162 случая / 420 прививок;

Запорожская область - 787 случаев / 558 прививок;

Ивано-Франковская область - 150 случаев / 497 прививок;

Киевская область - 926 случаев / 97 прививок;

Кировоградская область - 182 случая / 300 прививок;

Луганская область - 290 случаев / 200 прививок;

Львовская область - 1365 случаев / 2650 прививок;

Николаевская область - 400 случаев / 237 прививок;

Одесская область - 1315 случаев / 893 прививки;

Полтавская область - 688 случаев / 352 прививки;

Ровенская область - 554 случая / 470 прививок;

Сумская область - 723 случая / 250 прививок;

Тернопольская область - 460 случаев / 487 прививок;

Харьковская область - 1377 случаев / 230 прививок;

Херсонская область - 316 случаев / 280 прививок;

Хмельницкая область - 892 случая / 680 прививок;

Черкасская область - 953 случая / 165 прививок;

Черновицкая область - 276 случаев / 310 прививок;

Черниговская область - 676 ​​случаев / 238 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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