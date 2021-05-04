Социолог пояснил, почему украинцы меняют свое отношение к вакцинации

Украинцы меняют свое отношение к вакцинации / Reuters

Постепенно граждане Украины начинают менять свое отношение к процессу вакцинации от коронавируса, заявил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в эфире канала Украина 24.

По его мнению, этому служат две причины.

"Одна из них - это то, что все-таки растет количество людей, которые болеют, возрастает нагрузка на больницы, все больше людей имеют собственный опыт заболевания. А вторая причина в том, что 33% тех, кто не верит в вакцинацию (это примерно 20% от населения) - им не нравились имеющиеся в Украине вакцины", - сказал он.

По словам эксперта, с появлением других вакцин люди будут вакцинироваться охотнее.

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"Сейчас количество вакцин расширилось, поэтому и отношение людей (к вакцинации - ред.) начинает меняться. У нас есть примерно 20% людей, которые согласятся, когда будут другие вакцины (в Украине - ред.), но и тех, кто не захочет и в этом случае, достаточно много - 30%", - сказал он.

Вакцинация от коронавируса в Украине