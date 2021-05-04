Социолог пояснил, почему украинцы меняют свое отношение к вакцинации

Растет количество людей, которые болеют, возрастает нагрузка на больницы, все больше людей имеют собственный опыт заболевания.
Постепенно граждане Украины начинают менять свое отношение к процессу вакцинации от коронавируса, заявил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в эфире канала Украина 24.
По его мнению, этому служат две причины.
"Одна из них - это то, что все-таки растет количество людей, которые болеют, возрастает нагрузка на больницы, все больше людей имеют собственный опыт заболевания. А вторая причина в том, что 33% тех, кто не верит в вакцинацию (это примерно 20% от населения) - им не нравились имеющиеся в Украине вакцины", - сказал он.
По словам эксперта, с появлением других вакцин люди будут вакцинироваться охотнее.
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"Сейчас количество вакцин расширилось, поэтому и отношение людей (к вакцинации - ред.) начинает меняться. У нас есть примерно 20% людей, которые согласятся, когда будут другие вакцины (в Украине - ред.), но и тех, кто не захочет и в этом случае, достаточно много - 30%", - сказал он.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- Официально вакцина от COVID-19 появилась в Украине 23 февраля. Первым препаратом стала вакцина CoviShield – аналог британско-шведской вакцины Astra Zeneca.
- Стартовала вакцинация от коронавируса в Украине 24 февраля. Первые прививки сделали медицинским работникам, после чего началась вакцинация участников ООС на Донбассе.
- 18 апреля в Украину привезли вакцину Pfizer. Государству удалось получить 117 тысяч доз препарата. До этого Киев договорился о контрактных поставках 10 миллионов доз вакцины Pfizer.
- 30 апреля Украина получила 500 тысяч доз китайского препарата CoronaVac. В Минздраве анонсировали получение новых вакцин от коронавируса еженедельно.
- 1 мая стало известно, что Украина получит еще 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Таким образом, государство законтрактовало 20 миллионов доз препарата американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech.