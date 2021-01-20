Социологи выяснили, кто больше всех поддерживает локдаун в Украине

Ужесточение карантина, в частности поддерживают те, кто боится подхватить COVID-19, узнали социологи / УНИАН

Социологи провели опрос и выяснили, что введение более жесткого карантина в Украине в январе для борьбы с распространение коронавируса COVID-19 больше всего поддерживают люди старшего возраста, женщины и те, кто боится заразиться.

Локдаун 2021 скорее поддерживают 66% участников опроса, которым более 60 лет, 57% женщин и 67% из тех, кто боятся заболеть, говорится на сайте Социологической группы Рейтинг.

По сведениям социологов, введение локдауна поддерживает 51% опрошенных, а против высказались 46%.

Эксперты добавили, что в декабре за ужесточение карантина высказывались 56% опрошенных.

"…Даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным…", – добавили в Рейтинге.

/ ratinggroup.ua

/ ratinggroup.ua