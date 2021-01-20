Социологи выяснили, кто больше всех поддерживает локдаун в Украине

Введение локдауна в стране поддерживают более половины опрошенных украинцев, отметили в Рейтинге.
Социологи провели опрос и выяснили, что введение более жесткого карантина в Украине в январе для борьбы с распространение коронавируса COVID-19 больше всего поддерживают люди старшего возраста, женщины и те, кто боится заразиться.
Локдаун 2021 скорее поддерживают 66% участников опроса, которым более 60 лет, 57% женщин и 67% из тех, кто боятся заболеть, говорится на сайте Социологической группы Рейтинг.
По сведениям социологов, введение локдауна поддерживает 51% опрошенных, а против высказались 46%.
Эксперты добавили, что в декабре за ужесточение карантина высказывались 56% опрошенных.
"…Даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным…", – добавили в Рейтинге.
- Напомним, карантин в Украине, введенный с 11 марта 2020 года, ужесточили из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в середине осени – на протяжении суток находили более 15 тысяч больных коронавирусом.
- Локдаун начал действовать с 8 января и продлится до 24 числа.
Автор: Екатерина Присяжнюк