Социологи выяснили, рискнут ли россияне делать прививку Спутником V

Россияне не готовы вакцинироваться - опрос / Reuters

По информации социологов, 62% опрошенных россиян заявили, что не готовы делать прививку отечественной вакциной Спутник V. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-Центра.

Согласно данным исследования, с декабря число тех, кто не готов прививаться Спутником, увеличилось с 58% до 62%. Кроме того, в декабре 38% опрошенных были готовы привиться, теперь таких только 30%.

При этом молодёжь меньше других возрастных групп хочет прививаться. Среди опрошенных:

18-24 лет 19% готовы сделать прививку, 75% – не готовы,

в группе 25-39 лет 22% – готовы, 73% – не готовы.

В группе опрошенных 55 лет и старше: 40% и 49% соответственно.

В качестве основных причин не прививаться респонденты указывают угрозу побочных эффектов (37%), необходимость дождаться конца испытаний (23%) и в целом отсутствия смысла (16%). В декабре 2020 года побочных эффектов боялись меньше – 29%.

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Опрос проведен 18-24 февраля среди 1 600 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Это же исследование показало, что 64% россиян считают COVID-19 искусственно созданным как новая форма биологического оружия.

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