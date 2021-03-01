Социологи выяснили, рискнут ли россияне делать прививку Спутником V

Опрос проведен 18-24 февраля среди 1 600 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
По информации социологов, 62% опрошенных россиян заявили, что не готовы делать прививку отечественной вакциной Спутник V. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-Центра.
Согласно данным исследования, с декабря число тех, кто не готов прививаться Спутником, увеличилось с 58% до 62%. Кроме того, в декабре 38% опрошенных были готовы привиться, теперь таких только 30%.
При этом молодёжь меньше других возрастных групп хочет прививаться. Среди опрошенных:
- 18-24 лет 19% готовы сделать прививку, 75% – не готовы,
- в группе 25-39 лет 22% – готовы, 73% – не готовы.
- В группе опрошенных 55 лет и старше: 40% и 49% соответственно.
В качестве основных причин не прививаться респонденты указывают угрозу побочных эффектов (37%), необходимость дождаться конца испытаний (23%) и в целом отсутствия смысла (16%). В декабре 2020 года побочных эффектов боялись меньше – 29%.
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Опрос проведен 18-24 февраля среди 1 600 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Это же исследование показало, что 64% россиян считают COVID-19 искусственно созданным как новая форма биологического оружия.
Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- О регистрации вакцины "Спутник V" 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Эктивность российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает многим странам свою вакцину от коронавируса "Спутник V" в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.