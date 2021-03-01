УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Социологи выяснили, рискнут ли россияне делать прививку Спутником V

1 марта 2021, 18:24
Прослушать новость
Остановить

Опрос проведен 18-24 февраля среди 1 600 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Россия,вакцина
Россияне не готовы вакцинироваться - опрос / Reuters

По информации социологов, 62% опрошенных россиян заявили, что не готовы делать прививку отечественной вакциной Спутник V. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-Центра.

Согласно данным исследования, с декабря число тех, кто не готов прививаться Спутником, увеличилось с 58% до 62%. Кроме того, в декабре 38% опрошенных были готовы привиться, теперь таких только 30%.

При этом молодёжь меньше других возрастных групп хочет прививаться. Среди опрошенных:

  • 18-24 лет 19% готовы сделать прививку, 75% – не готовы,
  • в группе 25-39 лет 22% – готовы, 73% – не готовы.
  • В группе опрошенных 55 лет и старше: 40% и 49% соответственно.

В качестве основных причин не прививаться респонденты указывают угрозу побочных эффектов (37%), необходимость дождаться конца испытаний (23%) и в целом отсутствия смысла (16%). В декабре 2020 года побочных эффектов боялись меньше – 29%.

Читайте такжеУ Путина отреагировали на резкое заявление Зеленского насчет вакцины Спутник V

Опрос проведен 18-24 февраля среди 1 600 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Это же исследование показало, что 64% россиян считают COVID-19 искусственно созданным как новая форма биологического оружия.

Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • О регистрации вакцины "Спутник V" 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
  • Эктивность российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
  • Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает многим странам свою вакцину от коронавируса "Спутник V" в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.

новости России Вакцина социологический опрос российская вакцина Спутник V
Сейчас вы просматриваете новость «Социологи выяснили, рискнут ли россияне делать прививку Спутником V». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Семи областям Украины грозит жесткий карантин – ЛяшкоСеми областям Украины грозит жесткий карантин – Ляшко Иммунолог жестко раскритиковал индийскую "вакцину для нищих", которую привезли украинцамИммунолог жестко раскритиковал индийскую "вакцину для нищих", которую привезли украинцам Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19 Экс-министр предупредила о летальных случаях при вакцинации от COVID-19Экс-министр предупредила о летальных случаях при вакцинации от COVID-19 Стало известно о катастрофической ситуации в COVID-больнице на ПрикарпатьеСтало известно о катастрофической ситуации в COVID-больнице на Прикарпатье
Следующий материал

Последние новости

18:29
США готовят серьезный удар по России - CNN
18:24
Квитанции за газ украинцы оплатят по-новому: главные изменения Видео
18:24
Социологи выяснили, рискнут ли россияне делать прививку Спутником V Видео
18:14
В Сеть просочились новые кадры из горячо ожидаемой игры Elden Ring
18:12
Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост Видео
Реклама
18:05
Какие цветы подарить на 8 Марта – коллегам, жене, теще и не только Видео
17:51
В Украину идет настоящая весна и резкое потепление до +15 Видео
17:50
Гороскоп на 2 марта для всех: обманы врага и баталии с руководством Видео
17:45
Климкин напомнил, что Байден обещал Украине во время захвата Крыма Видео
17:43
В Бердичеве следователь подшофе огрел по лицу женщину-инспектора Видео
17:30
Билл Гейтс посетил Clubhouse, где признался в любви к Android
17:16
Цены на автогаз в Украине за месяц существенно выросли Видео
17:11
Родители Жанны Фриске подали в суд на внука и Дмитрия Шепелева
17:04
Болит бедро: что нужно знать о боли в наружной части Видео
16:57
Медведчук открестился от попавшей под санкции "нефтяной трубы" Видео
16:55
Интерстеллар встречает Call of Duty: вышел новый трейлер Boundary Видео
16:47
Александр Пономарев с украинскими звездами записали романтическую балладу Видео
16:40
Как приготовить соус тартар дома — пошаговый рецепт с фото Видео
16:30
Рубан объяснил, почему врачи выбрасывают в мусор вакцины от COVID-19 Видео
16:24
Киеву грозит ужесточение карантина - Госпотребслужба Видео
Реклама
16:21
"Долго не могла себе этого позволить": Тимошенко раскрыла секрет ее красоты Видео
16:14
Valve запустила функцию удалённой игры с друзьями, у которых нет Steam
16:13
Звезда Квартала в корсете и чулках сверкнула сексуальными формами
16:06
Степанов перечислил побочные эффекты от прививки вакциной Covishield Видео
15:48
"Убивает иммунитет": эксперты назвали вредоносную диету Видео
15:40
В Украине проверят всех владельцев оружия - Нацполиция Видео
15:39
СБУ "нарыла" новые факты по делу Шария и запросила международную помощь Видео
15:38
Магнитная буря с 1 марта сожмет сердце: как пережить Видео
15:14
В Одессе медики массово отказываются от вакцинации индийской CoviShield Видео
15:11
Земфиру поймали на плагиате
15:10
Бывшего президента Франции Саркози признали виновным в коррупции Видео
15:00
Xiaomi представила дешевые TWS-наушники Redmi AirDots 3
14:37
В центре Киева снова треснул стеклянный мост
14:32
Превращаем Fallout 4 в Silent Hill с помощью мода "Шепчущие Холмы" Видео
14:24
У Зеленского провернули хитрость с записью на COVID-вакцинацию Видео
14:01
В Черновцах и Ивано-Франковске бунтуют против "красных" зон карантина Видео
13:57
Назвали настоящую причину смерти Анны Кастельянос
13:53
Степанов публично укололся индийской вакциной от коронавируса Видео
13:48
Холостяк 2021 Михаил Заливако назвал качества идеальной женщины
13:42
Зеленский одобрил санкционный удар по силовикам времен Януковича Видео
Реклама
13:42
Укрпочта стала партнером OLX.UA – доставка до конца марта бесплатная
13:07
Житомирская область "покраснела": в регионе срочно усиливают карантин Видео
13:06
Больные десна могут привести к смертельной болезни Видео
13:04
Популистские митинги затмевают реальные экологические проблемы - эксперты
12:56
Весна принесла в Украину потепление до +12° Видео
12:48
У Путина ответили на отказ Байдена признать Крым российским Видео
12:47
Warner Bros снимает фильм с темнокожим Суперменом
12:40
Болит ухо: как облегчить состояние в домашних условиях Видео
12:37
Дубинский попал в автомобильную аварию на Львовщине Видео
12:25
Авторы Chernobylite рассказали о прогрессе разработки своего Сталкера Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять