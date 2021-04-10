Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают введение локдауна

С начала марта поддержка карантина выросла с 56 до 65%. / УНИАН

В Украине увеличилось число граждан, которые поддерживают введение жесткого карантина. В течение месяца сторонников локдауна стало больше на 9%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

По данным социологов, 65% опрошенных украинцев поддерживают введение "жесткого карантина", 33% - выступили против этой идеи. С начала марта поддержка карантина выросла с 56 до 65%.

При этом 77% поддерживают закрытие ресторанов и кафе в рамках жесткого карантина, 63% - закрытие школ, 59% - детсадов.

В то же время закрытие городского и междугородного транспорта не поддерживают почти 70% украинцев.

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55% респондентов пообещали больше соблюдать правила жесткого карантина, чем весной прошлого года. 17% опрошенных сказали, что будут делать это меньше, 26% - так же.

В условиях эпидемии динамично растет уровень тревожности. Так, 52% украинцев опасаются, что могут заболеть коронавирусом, а 47% - не боятся. Самые высокие показатели волнения фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин.

Читайте такжеУкраину скоро закроют на общенациональный локдаун - иммунологОпрос проведен Социологической группой Рейтинг 6-7 апреля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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