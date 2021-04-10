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Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают введение локдауна

10 апреля 2021, 03:35
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Больше половины граждан боятся заразиться коронавирусом и пообещали больше соблюдать правила жесткого карантина, чем весной прошлого года.

локдаун
С начала марта поддержка карантина выросла с 56 до 65%. / УНИАН

В Украине увеличилось число граждан, которые поддерживают введение жесткого карантина. В течение месяца сторонников локдауна стало больше на 9%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

По данным социологов, 65% опрошенных украинцев поддерживают введение "жесткого карантина", 33% - выступили против этой идеи. С начала марта поддержка карантина выросла с 56 до 65%.

При этом 77% поддерживают закрытие ресторанов и кафе в рамках жесткого карантина, 63% - закрытие школ, 59% - детсадов.

В то же время закрытие городского и междугородного транспорта не поддерживают почти 70% украинцев.

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ratinggroup.ua

55% респондентов пообещали больше соблюдать правила жесткого карантина, чем весной прошлого года. 17% опрошенных сказали, что будут делать это меньше, 26% - так же.

В условиях эпидемии динамично растет уровень тревожности. Так, 52% украинцев опасаются, что могут заболеть коронавирусом, а 47% - не боятся. Самые высокие показатели волнения фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин.

Читайте такжеУкраину скоро закроют на общенациональный локдаун - иммунологОпрос проведен Социологической группой Рейтинг 6-7 апреля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на 9 апреля коронавирус в Украине заразил 19 676 человек. Госпитализированы 4 936 человек; летальных случаев - 419; выздоровели - 11 221 человек.
  • За сутки в Киеве выявили 1864 случая заражения коронавирусом, умерли - 48 человек, выздоровели - 688.
  • Украина несколько дней подряд лидировала в Европе по числу заболевших коронавирусом за сутки.
  • Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 5 апреля был усилен карантин в Киеве. В городе было принято решение о закрытии детских садов и школ. Общественный транспорт на время усиленных карантинных мероприятий перевозит пассажиров по специальным пропускам.
  • Согласно прогнозам доктора-иммунолога Аллы Волохи, усиленный карантин в Киеве, скорее всего, продлится еще несколько недель. В городе тяжелая ситуация с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.
  • Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве могут еще больше усилить карантин. При этом, по его словам, киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу и карантину. Люди ведут себя так, как будто локдауна не существует.

коронавирус
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