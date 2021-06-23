Состоялось срочное заседание СНБО из-за нового штамма коронавируса Дельта: что решили

Ситуация с Дельта штаммом обусловливает необходимость введения дополнительных эффективных противоэпидемических мероприятий.
В среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
Как сообщает пресс-служба СНБО, новый Дельта штамм коронавируса может попасть в Украину из Индии, России, Великобритании, Португалии, Польши, Румынии и Словакии, где наблюдается циркуляция данного варианта вируса.
Ситуация с Дельта штаммом обусловливает необходимость введения дополнительных эффективных противоэпидемических мероприятий. В частности, ускорение темпов вакцинации и обеспечение ее доступности, особенно для уязвимых к COVID-19 слоев населения - лиц в возрасте 60+.
Участники совещания посчитали необходимым усовершенствовать отечественные протоколы лечения.
Также необходимо усилить готовность учреждений здравоохранения оказывать медицинскую помощь пациентам с диагнозом COVID-19 в случае массовой заболеваемости.
На совещании также заявили о важности максимальной иммунизации персонала учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом.
Участники совещания СНБО считают, что важно рано выявить штамм Дельта, в Украине. В частности, они предложили усилить отслеживание контактных лиц, больных с Дельта штаммом.
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Индийский штамм коронавируса Дельта - о чем ранее сообщал Главред:
- Коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине у двоих людей. 23 июня сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
- Министерство здравоохранения до пятницы, 25 июня, подготовит пакет предложений по ситуации с карантином в Украине с целью противодействия циркуляции нового штамма коронавируса Дельта.
- Ученые заявили, что зафиксирована новая мутация штамма коронавируса: индийский штамм Дельта мутировал в еще более заразный и опасный "Дельта+". Он обнаружен уже у двадцати пациентов в индийском штате Махараштра.
- В Южной Америке найден новый штамм коронавирусной инфекции. Его уже прозвали Лямбда. Во Всемирной организации здравоохранения начались исследования неизвестной мутации, которая, как предполагают ученые, может угрожать иммунитету человека.