Состоялось срочное заседание СНБО из-за нового штамма коронавируса Дельта: что решили

В Украину пришел новый штамм коронавируса / УНИАН

В среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.

Как сообщает пресс-служба СНБО, новый Дельта штамм коронавируса может попасть в Украину из Индии, России, Великобритании, Португалии, Польши, Румынии и Словакии, где наблюдается циркуляция данного варианта вируса.

Ситуация с Дельта штаммом обусловливает необходимость введения дополнительных эффективных противоэпидемических мероприятий. В частности, ускорение темпов вакцинации и обеспечение ее доступности, особенно для уязвимых к COVID-19 слоев населения - лиц в возрасте 60+.

Участники совещания посчитали необходимым усовершенствовать отечественные протоколы лечения.

Также необходимо усилить готовность учреждений здравоохранения оказывать медицинскую помощь пациентам с диагнозом COVID-19 в случае массовой заболеваемости.

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На совещании также заявили о важности максимальной иммунизации персонала учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом.

Участники совещания СНБО считают, что важно рано выявить штамм Дельта, в Украине. В частности, они предложили усилить отслеживание контактных лиц, больных с Дельта штаммом.

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