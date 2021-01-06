Советник Трампа обвинил Китай в утечке COVID-19: в Пекине потребовали доказательства

Ученые, лаборатория / Reuters

Мэттью Поттингер, советник действующего президента США Дональда Трампа, заявил о том, что причиной распространения коронавируса COVID-19 стала утечка в одной из лабораторий в китайском городе Ухань.

Слова американского чиновника процитировал британский портал Daily Mail. "Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса", ‒ заявил Поттингер.

Советник Трампа утверждает, что COVID-19 мог "ускользнуть" из лаборатории в результате чрезвычайной ситуации. Тем не менее Поттингер не стал приводить какие-либо доводы в подтверждение своих слов.

В ответ на это представительница МИД Китая Хуа Чуньин потребовала показать доказательства, назвав обвинения советника Трампа "низкокачественной ложью" и напомнила, что слухи о возможной разработке COVID-19 в лаборатории уже были неоднократно опровергнуты.

"Надеюсь, американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттингера или это официальная позиция администрации США", ‒ сказала дипломат.

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