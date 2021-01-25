"Спасайся, кто может": инфекционист разнесла тайную вакцинацию VIP-чиновников

Голубовская осудила тайную вакцинацию украинских политиков от коронавируса.
Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская резко отреагировала на информацию о тайной вакцинации украинских политиков от COVID-19, связав этот скандал с "национальной традицией – спасайся, кто может".
"В нашей стране люди, и мы с вами, таким образом живем, что себя каждый защищает сам. Люди возят массово препараты", – сказала Голубовская в программе Хард с Влащенко.
Она пояснила, что это происходило, в частности, когда в Украине не было лекарств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции.
"Их возили кто как мог, привозили, чтобы спасать себя. Это наша такая национальная традиция – спасайся, кто может", – указала инфекционист.
Медик отметила, что, с ее точки зрения, в этом скандале очень важен вопрос морали.
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"Когда это делает обычный гражданин, не политик, это понятно. Но когда это делают политики, которые не обеспечили должным образом защиту своего населения, это очень большая моральная сторона вопроса", – считает Голубовская.
Подпольная вакцинация от COVID-19 в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В начале января появилась информация о том, что в Киеве на базе одной из частных медицинских клиник на тот момент уже неделю как проводили нелегальную вакцинацию от коронавируса препаратом BioNTech и Pfizer. Цена за прививку – от 1 до 3 тысяч долларов. Якобы вакцинировались украинские депутаты и чиновники.
- СМИ предполагали, что вакцина могла завозиться из Израиля, однако в Минздраве страны опровергли данную информацию. Там подчеркнули, что вакцина нуждается в правильной транспортировке, поэтому ее невозможно провезти незаметно.
- Министр здравоохранения Максим Степанов осудил возможный контрабандный ввоз вакцины от коронавируса в Украину и заявил, что этот вопрос должны изучать правоохранители. При этом он не исключил, что вакцину с последующим ее применением действительно могли завезти нелегальным образом на территорию страны.