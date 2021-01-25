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"Спасайся, кто может": инфекционист разнесла тайную вакцинацию VIP-чиновников

25 января 2021, 20:51

Голубовская осудила тайную вакцинацию украинских политиков от коронавируса.

Голубовская отреагировала на подпольную вакцинацию от коронавируса в Украине / УНИАН

Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская резко отреагировала на информацию о тайной вакцинации украинских политиков от COVID-19, связав этот скандал с "национальной традицией – спасайся, кто может".

"В нашей стране люди, и мы с вами, таким образом живем, что себя каждый защищает сам. Люди возят массово препараты", – сказала Голубовская в программе Хард с Влащенко.

Она пояснила, что это происходило, в частности, когда в Украине не было лекарств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции.

"Их возили кто как мог, привозили, чтобы спасать себя. Это наша такая национальная традиция – спасайся, кто может", – указала инфекционист.

Медик отметила, что, с ее точки зрения, в этом скандале очень важен вопрос морали.

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"Когда это делает обычный гражданин, не политик, это понятно. Но когда это делают политики, которые не обеспечили должным образом защиту своего населения, это очень большая моральная сторона вопроса", – считает Голубовская.

Подпольная вакцинация от COVID-19 в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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