Спасли Рождество: в США Санта Клаусу сделали прививку от Covid-19

Американские дети получат долгожданные подарки.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи порадовал новостью, что Санта Клаусу сделали прививку, и теперь он сможет безопасно доставить все подарки.
Как он рассказал в комментарии CNN, медик съездил на Северный полюс, где лично сделал прививку Санте.
По словам инфекциониста, специалисты проверили уровень иммунитета сказочного героя и убедились, что все в порядке.
"Он сможет спуститься в дымоход и оставить подарки. Не о чем беспокоиться, Санта готов", — заверил Фаучи.
Уточняется, что Почтовая служба США получала письма от детей, которые были обеспокоены тем, сможет ли Санта Клаус принести подарки в этом году. Юные американцы были обеспокоены, что Санта уже в преклонном возрасте и входит в группу риска.
Между тем, американская эпидемиолог Мария Ван Керкхове из ВОЗ заявила, что у Санты есть иммунитет и он обязательно принесет подарки.
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Напомним, коронавирус 2020 не страшен Санта-Клаусу. У Санты есть волшебный иммунитет. Поэтому детям не стоит переживать, что что-то может испортить новогодние праздники 2021.
Как ранее сообщалось, в аптеках Украины вакцина против коронавируса может появиться не раньше осени 2021 года.