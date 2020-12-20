Спасли Рождество: в США Санта Клаусу сделали прививку от Covid-19

Главный инфекционист США сделал прививку от коронавируса Санта Клаусу / фото: trust.ua

Главный инфекционист США Энтони Фаучи порадовал новостью, что Санта Клаусу сделали прививку, и теперь он сможет безопасно доставить все подарки.

Как он рассказал в комментарии CNN, медик съездил на Северный полюс, где лично сделал прививку Санте.

По словам инфекциониста, специалисты проверили уровень иммунитета сказочного героя и убедились, что все в порядке.

"Он сможет спуститься в дымоход и оставить подарки. Не о чем беспокоиться, Санта готов", — заверил Фаучи.

Уточняется, что Почтовая служба США получала письма от детей, которые были обеспокоены тем, сможет ли Санта Клаус принести подарки в этом году. Юные американцы были обеспокоены, что Санта уже в преклонном возрасте и входит в группу риска.

Между тем, американская эпидемиолог Мария Ван Керкхове из ВОЗ заявила, что у Санты есть иммунитет и он обязательно принесет подарки.

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