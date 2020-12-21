Сработают ли вакцины против нового штамма COVID-19: вирусолог оценил шансы

В некоторых странах стартовала вакцинация от COVID-19 / Reuters

Существующие на данный момент вакцины от COVID-19 будут эффективны в том числе и против нового штамма коронавируса, который распространился в Великобритании.

Об этом заявил доктор биологических наук Алексей Аграновский, передает URA.RU.

По его словам, новая модификация вируса связана с его заразностью, при этом антигенная структура не поменялась. Если никаких изменений этитопов (часть макромолекулы антигена, - ред.) в белке шипа не произошло, то антитела смогут по-прежнему атаковать их.

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Новый штамм коронавируса - что известно: