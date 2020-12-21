Сработают ли вакцины против нового штамма COVID-19: вирусолог оценил шансы

Ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса.
Существующие на данный момент вакцины от COVID-19 будут эффективны в том числе и против нового штамма коронавируса, который распространился в Великобритании.
Об этом заявил доктор биологических наук Алексей Аграновский, передает URA.RU.
По его словам, новая модификация вируса связана с его заразностью, при этом антигенная структура не поменялась. Если никаких изменений этитопов (часть макромолекулы антигена, - ред.) в белке шипа не произошло, то антитела смогут по-прежнему атаковать их.
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Новый штамм коронавируса - что известно:
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
- Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления очень быстро распространяющегося штамма коронавируса. По словам Джонсона, новый штамм коронавируса, известный как VUI-202012/01, может быть гораздо опаснее известного ученым варианта.
- В ВОЗ сообщили, что выявленная в Британии мутация коронавируса уже была обнаружена в Дании, Нидерландах и Австралии.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
- Десятки стран остановили авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса. Опубликован полный список.
Автор: Анна Багрий